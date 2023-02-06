الإثنين 06 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان عن تكريمه بمهرجان الأقصر: جائزة في تاريخي

محمد رمضان
محمد رمضان

عرضت قناة "الحياة" تغطية خاصة عبر شاشتها خلال الساعات الماضية، لحفل افتتاح مهرجان الأقصر الذي أقيم بمعبد الأقصر وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما.

كرم المهرجان النجم محمد رمضان والذي أعرب في تصريحاته التي نقلتها قناة "الحياة" عن سعادته لتكريمه بمدينة الأقصر ومن مهرجان الأقصر.

وقال رمضان: "سعيد جدًا بتكريمي من مهرجان دولي ومن مهرجان السينما الأفريقية وسعيد بتكريمي من مهرجان ناجح زى مهرجان الأقصر وسعيد بوجودي في مدينة عظيمة زى الأقصر".

كما قال "رمضان": "كل الشكر لإدارة المهرجان ولمحمود حميدة على تسليمي التكريم وأشكر سيد فؤاد وعزة الحسيني والمخرج مجدي أحمد علي، وأنا فخور بهذا التكريم في هذا المكان".

أعرب الفنان، عن سعادته لتكريمه بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلًا: "شرف عظيم وجائزة في تاريخي أني تسلمت جائزة كممثل من نجم وممثل قدير مثل الأستاذ محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية".

كما توجه محمد رمضان، في تصريحاته بالشكر والتقدير للمخرج الكبير مجدي أحمد علي، وسيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وكل أهل الأقصر على تكريمه.

ولفت إلى أن تكريمه يجعله يشعر بأننا نحتاج كفنانين ومبدعين مصريين بأن نبذل كل الجهد للحفاظ على الفن والإبداع والريادة الفنية والثقافية والتي حققها الأجداد لمصر بالأدوات المتاحة لهم في هذا التوقيت، واليوم أيضًا نسعى لخلود الإبداع والفن المصري عبر الأعمال الفنية والسينمائية التي ستعيش طويلًا. 

 

ومساء أمس أذاعت شبكة تليفزيون الحياة، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي كل من مصر وتونس والجزائر والمغرب.

إدارة المهرجان افتتاح مهرجان الاقصر الرئيس الشرفي الفنية والثقافية المخرج مجدي أحمد المخرج مجدى احمد على الشكر والتقدير حفل افتتاح مهرجان الاقصر

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