قوته 7.8 ومصدره تركيا.. تفاصيل زلزال ضرب مصر فجرا

ذكرت وكالة رويترز أن زلزالا بدرجة 7.8 على مقياس ريختر هز عددا من الدول.

تابعت أن البلدان المتضرِّرة: قبرص وتركيا واليونان والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة والعراق وجورجيا وأرمينيا.

وشعر سكان القاهرة الكبرى، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، منذ قليل، بهزة أرضية، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر.

ومنذ حوالي أسبوعين، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، يون 25 يناير 2023، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وجاري تفسير البيانات.