الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

قوته 7.8 ومصدره تركيا.. تفاصيل زلزال ضرب مصر فجرا

مقياس ريختر لزلازل
مقياس ريختر لزلازل

ذكرت وكالة رويترز أن زلزالا بدرجة 7.8 على مقياس ريختر هز عددا من الدول. 

تابعت أن البلدان المتضرِّرة: قبرص وتركيا واليونان والأردن ولبنان وسوريا والمملكة المتحدة والعراق وجورجيا وأرمينيا.

وشعر سكان القاهرة الكبرى، بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، منذ قليل، بهزة أرضية، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر.

ومنذ حوالي أسبوعين، سجلت محطات الشبكة القومية للزلازل، يون 25 يناير 2023، زلزالا بقوة 6 درجات في شرق البحر المتوسط ويبعد 502 كم من السواحل المصرية وجاري تفسير البيانات.

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