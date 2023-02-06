الإثنين 06 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات إسرائيلية من هدم مبنى يأوى 100 فلسطينى بالقدس

القدس
القدس

حذر مسؤولون أمنيون في إسرائيل، الأحد، من نية سلطات الاحتلال لهدم مبنى يأوي قرابة 100 فلسطيني في مدينة القدس الشرقية، خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت قناة (كان) الرسمية، عن مسؤولين أمنيين، لم تسمهم، تحذيرهم من أنّ "هدم هذا المبنى الضخم، في بلدة سلوان، وسط القدس الشرقية، وفي ظلّ التوترات الحالية، قد يؤدي إلى جولة عنف في مدينة القدس الشرقية".

ونوهت القناة بأنّ وزير الأمن القومي المتطرف ايتمار بن غفير، "وراء تعجيل تنفيذ أمر الهدم، رغم أنه (أمر الهدم) أصدر منذ سنوات".

ووفق القناة، فقد تأخر هدم هذا المبنى الضخم لسنوات، بسبب ضغوط مارستها الأطراف الدولية، لكن سياسة بن غفير الجديدة توجه بهدم كل المباني غير المرخصة.

وأشارت القناة الإسرائيلية، إلى أنّ عملية الهدم، التي من المحتمل أن يتم تنفيذها يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبل، ستشمل شقق يسكنها قرابة 100 فلسطيني.

وأوضحت القناة أنّ عملية الهدم ستستمر لأكثر من 24 ساعة.

ونقلت القناة الرسمية عن بن غفير قوله: "حكم القانون يجب أن يطبق؛ هذه هي سياستي".

ووجه الوزير بن غفير، بالترويج والتعجيل بهدم المباني التي يصفها بأنها "غير قانونية" في مدينة القدس الشرقية.
ومنذ توليه منصب وزير الأمن القومي في كانون أول/ ديسمبر الماضي، وجه المتطرف بن غفير، إلى تسريع هدم 7 مبانٍ يملكها فلسطينيون في مدينة القدس الشرقية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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