النيابة تطلب تحريات المباحث حول نشاط شاب هارب من تنفيذ 18 حكمًا قضائيًا

تجري النيابة العامة بالقاهرة تحقيقات موسعة مع متهم تم إلقاء القبض عليه عقب هروبه من 18 قضية بإجمالي مدد حبس بلغت 10 سنوات وغرامة مالية 77 مليون جنيه، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول نشاط المتهم.

كانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية قد تمكنت من ضبط شخص بالقاهرة هارب من تنفيذ 18 حكما قضائيا.

ونجحت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة في ضبط شخص مقيم بدائرة القسم محكوم عليه في 18 قضية بإجمالي مدد حبس بلغت 10 سنوات، وغرامة مالية 77 مليون جنيه.

وبمواجهة المتهم بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.