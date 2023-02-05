انخفاض جديد.. سعر اليورو اليوم الأحد 5-2-2023 في ختام التعاملات

سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، شهد انخفاضًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري بقيمة في نهاية تعاملات اليوم بالبنوك المصرية حيث سجل نحو 32.61 جنيه للشراء، و32.72 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، وسجل سعر اليورو عدم استقرار وتذبذب أمام العملة المحلية خلال الأيام الماضية.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، أمام الجنيه ليسجل نحو 32.61 جنيه للشراء و 32.72 جنيه للبيع في نهاية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات السياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية ما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

انخفض سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في نهاية التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 32.61 جنيه للشراء، و 32.72 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 32.51 جنيه للشراء، و 32.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023 انخفاضًا في عدد من البنوك أبرزهم:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي CIB

32.62 جنيه للشراء

33.17 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

32.67 جنيه للشراء

33.17 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بداية التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 33.19 جنيه للشراء، و 33.46 جنيه للبيع.

جدير بالذكر نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

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