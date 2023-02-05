سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد 5-2-2023 بالبنوك

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، استقراراً أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات بالبنوك المصرية ليسجل 33.21 جنيه للشراء، و33.32 جنيه للبيع، وفقًا لأخر تحديثات البنك المركزي المصري، حيث شهد سعر ارتفاعًا طفيفًا أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية.

سعر اليورو اليوم لحظة بلحظة الأحد

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، أمام الجنيه ليسجل نحو 33.21 جنيه للشراء و 33.32 جنيه للبيع في بداية تعاملات اليوم، حيث شهد سعر اليورو حالة من عدم الاستقرار نتيجة للتغيرات الجيوسياسية التي طرأت على العالم خلال الفترة الأخيرة من تداعيات سلبية ناتجة عن جائحة فيروس كورونا إضافة إلى الأزمة الروسية-الأوكرانية، التي نتجت عنها أزمة الوقود والطاقة الحالية التي تشهدها جميع البلدان الأوروبية ما أدى إلى غلق بعض المصانع وارتفاع في سعر اليورو.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

استقر سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في بداية التعاملات بالبنك الأهلي المصري ليسجل نحو 33.30 جنيه للشراء، و 33.36 جنيه للبيع، كما سجل سعر اليورو في بنك مصر ليسجل 33.30 جنيه للشراء، و 33.36 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم مباشر الآن

شهد سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بداية التعاملات استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك أبرزهم:

سعر اليورو في البنك التجاري الدولي Cib

33.54 جنيه للشراء

33.83 جنيه للبيع

سعر اليورو فى مصرف أبوظبي الإسلامي

33.50 جنيه للشراء

33.82 جنيه للبيع

كما استقر سعر اليورو اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في بداية التعاملات في بنك البركة ليسجل نحو 33.32 جنيه للشراء، و 33.55 جنيه للبيع.

جدير بالذكر نشاط القطاع الصناعي في منطقة اليورو شهد انكماشا أقل من التوقعات خلال شهر يناير الماضي، حيث سجل نشاط القطاع الصناعي في ألمانيا انكماشا تجاوز التوقعات في يناير.

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