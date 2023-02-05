خطوات معرفة المخالفات المرورية عن طريق رقم اللوحات المعدنية 2023 والتظلم عليها

يتسأل الآلاف من ملاك السيارات وحاملي رخص القيادة كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية وطرق سدادها، وذلك لتجنب سحب الرخص أو زيادة جزاءات والغرامات، ومن ناحية أخرى أجرت النيابة العامة تحديثات جديدة على موقعها الرسمي، خاصة فيما يتعلق بخدمات التفتيش المروري، خاصة للاستعلام عن مختلف المخالفات المرورية.

مخالفات المرور عبر بوابة النيابة العامة

وضمن الخدمات اليومية التي يقدمها موقع «الدستور» لمتابعيها معرفة كل ما يخص مخالفات المرور، وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات.

طرق الاستعلام عن مخالفات المرور

الدخول على الموقع الرسمي الخاص النيابة العامة من خلال الـرابـط اختر الاستعلام، ثم اختر مخالفات رخص المركبات، أما مخالفات رخص القيادة. ادخل أرقام وحروف الرخصة. أخيرًا الضغط على إجمالي المخالفات.

ومع ذلك، بعد تحديث موقع إلكتروني حديث، لا تظهر الانتهاكات الإجمالية وتفاصيلها إلا بعد إدخال الرقم المحلي لحامل رخصة القيادة ورقم الهاتف المسجل في حركة المرور لحماية خصوصية مالكي السيارات ومنع الآخرين من الاستفسار عن معلوماتهم والمخالفات مرورية.

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة القاهرة

1. الدخول على موقع النيابة العامة من هنا.

2. الضط على أيقونة الاستعلامات.

3. سيظهر أمامك خيارين هما مخالفات رخص السيارات ومخالفات رخص القيادة اضغط على الخيار المرغوب فيه.

4. إدخال رقم اللوحة المعدنية.

5. سيظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور الخاصة بسارتك أو رخصة القيادة الخاصة بك.

6. بعد التحقق من المخالفات المستحقة، اطلب استخرج شهادة وفاء الغرامات، ولإتمام لعملية اضغط على زر الموافقة على الشروط التي تظهر أمامك.

7. سجل البيانات المطلوبة منك والتي تشمل الاسم الرباعي والإدارة التي تتبعها ورم السيارة، ثم قم باختيار طريقة سداد المخالفات.

طرق الحصول على شهادة المخالفات إلكتورنيًا

الدخول علي علي الموقع الرسمي الخاص بالنيابة العامة من خلال الضغط على الرابط.

اتباع الخطوات السابقة الخاصة بطرق الاستعلام عن مخالفات المرور.

ثم الضغط على استخراج شهادة وفاء بالغرامات الشاملة.

ادخل الرقم القومي، ورقم الهاتف المسجل به رخصة السيارة.

ادخل البيانات المطلوبة، والعنوان المراد عليه تسليم الرخصة.

دفع رسوم الشهادة 50 جنيها، و15 جنيها رسوم توصيل، ويمكن الدفع نقدا أو بالفيزا.

طرق التظلم على مخالفات المرورعبر بوابة النيابة العامة

عليك الدخول علي موقع النيابة العامة من هنا.

ستظهر لك صفحة بها 5 اختيارات.

اختر كلمة التظلمات، ومن بعدها عليك الضغط علي كلمة استمرار.

قم باختيار مخالفات رخص مركبات.

ستظهر لك صفحة، تطلب منك أن تسجل بيانات رخصة المركبة.

بعد تسجيل البيانات المطلوبة، قم بالضغط على تقديم الطلب.

وبعد إرسال الطلب، ستحصل على كود احتفظ به، ومن بعدها يجب المتابعة لحين الرد.