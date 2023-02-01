الأربعاء 01 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الدفع بالفيزا.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة

ماكينة ATM
ماكينة ATM

يبحث العديد من مالكي السيارات وحاملي رخص القيادة عن كافة التفاصيل الخاصة بالاستعلام عن المخالفات المرورية 2023، وذلك لمعرفة المخالفات والغرامات المفروضة على السيارة أو رخصة القيادة وسدادها قبل وقف الرخصة أو توقيع جزاءات قانونية عن المتخلف عن الدفع.

الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023

تقدم "الدستور" الخدمات وآخر الأخبار للمواطنين ومن هنا نقدم  لكم في هذا التقرير رابط موقع النيابة العامة للاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مع شرح مفصل للاستعلام الإلكتروني.

 

الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة

في السنوات الأخيرة توفر وزارة الداخلية إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 من خلال رابط موقع النيابة العامة، لمتابعة كل ما هو جديد فيما يتعلق بالعقوبات والمخالفات المرورية لأصحاب السيارات وحاملي رخص القيادة، وذلك للتسهيل على المواطنين. الاستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإنترنت، وهذا الإجراء الإلكتروني يأتي ضمن سياسة الدولة للميكنة كافة الإجراءات الرسمية الحكومية.

خطوات الاستعلام مخالفات المرور 2023

وفيما يلي نستعرض معكم خطوات الاستعلام مخالفات المرور 2023 عبر رابط موقع النيابة العامة.

 

الدخول على موقع النيابة العامة  من هنـــــــــــــا.

اختر أيقونة الاستعلامات.

اختر الاستعلام عن مخالفات المرور لكافة مخالفات السيارات.

ادخل بيانات السيارة المراد الاستعلام عليها.

اكتب رقم لوحة السيارة ومن ثم كتابة الأرقام والحروف عليها.

اضغط على الاستفسار عن  قيم مخالفات السيارة، وبمجرد الضغط سيظهر لك إجمالي المبلغ المقرر دفعه، مع توضيح طرق الدفع المختلفة.

خطوات دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا

يجدر الإشارة إلى أنه بعد الدخول، وإدخال بيانات السيارة، هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها من أجل دفع غرامة مخالفات المرور 2023 إلكترونيًا.

  • كتابة اسم الشخص المالك للسيارة.
  • إدخال عنوان مالك السيارة بالتفصيل.
  • إضافة اسم المرور التابع له مالك السيارة، حسب الاسم الموجود على رخصة القيادة.
  • اختيار طريقة الدفع سواء من خلال بطاقات الائتمان، أو عن طريق فوري، أو الدفع عند الاستلام.

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجاناً عبر بوابة النيابة العامة

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رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023.. وطرق التظلم

 

جزاء التخلف عن سداد المخالفات المرورية 

أصدرت الإدارة العامة للمرور، قرار بمضاعفة قيمة هذه المخالفات المرورية على قائد السيارة، في حالة تكرارها خلال 6 أشهر، وذلك وفقا للقرارات الصادرة عن قانون المرور.

 

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية

نقدم لكم فيما يلي الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة قيادة دولية من نادي السيارات والرحلات المصرية، وجاءت كالآتي:-

صورة من رخصة القيادة وأيضا الأصل منها.

بالإضافة إلى ضرورة وجود 2 صورة شخصية.

وكذلك جواز السفر ساري الصلاحية.

مستند من الإدارة العامة للمرور بالموافقة على قيادة السيارة.

 

     

 

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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