السبت 28 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بالخطوات والرابط.. الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجاناً عبر بوابة النيابة العامة

المخالفات المرورية
المخالفات المرورية

يتسأل الكثير من ملاك السيارات وحاملي رخص القيادة عن رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا لمعرفة المخالفات الخاصة بهم لسداد و دفع قيمة المخالفات المرورية والتأكد من بيانات السيارات عبر موقع النيابة العامة لخدمات المرور وموقع مصر الرقمية، الأمر الذي جعل تصدر رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 مجانا برقم اللوحة لجميع المحافظات يتصدر قائمة بحث المواطنين في مصر عبر محرك البحث العالمي جوجل.

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الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا

في السطور الأتية يقدم موقع "الدستور" رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا برقم اللوحة عبر موقع النيابة العامة والخطوات الواجب اتباعها ذلك ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع يوميًا للقراء.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد أونلاين 2023

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 وطرق الدفع أونلاين

متاح الآن.. رابط استعلام مخالفات المرور برقم السيارة 2023

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا

يتمكن أصحاب السيارات والمركبات وحاملي رخص القيادة، الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات 2023، من خلال موقع النيابة العامة للمرور، والدخول على رابط النيابة العامة والاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة كما يلي:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنـــــــــــا 

خطوات الاستعلام عن المخالفات المرورية 2023 مجانا

  • الدخول عبر الرابط السابق
  • اختر أيقونة الاستعلامات.
  • تحديد نوع الاستعلام عن مخالفات المرور سواء كانت رخص المركبات أو مخالفات رخص القيادة.
  • الضغط على أيقونة الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة.
  • كتابة بيانات لوحة السيارة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط.
  • اضغط على أيقونة إجمالي المخالفات.

 

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خطوات التظلم على مخالفات المرور 2023

بعد معرفة قيمة المخالفات يمكن للمستعلم تقديم التظلم على مخالفات المرور 2023 إلكترونيا عبر موقع النيابة العامة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الأولى: الدخول على موقع النيابة العامة للمرور عبر الرابط التالي هنا.

الثانية: اختيار خدمة التظلمات واضغط على “استمرار”.

الثالثة: تحديد نوع التظلم وهي “رخص المركبات”.

الرابعة: إدخال البيانات المطلوبة للرخصة سواء حروف وأرقام أو أرقام فقط، واضغط على إجمالي المخالفات.

الخامسة: عند الانتهاء قم بحفظ رقم الطلب، للاستعلام عن موقف الطلب في وقت لاحق.

استخراج الرخص وبدل التالف

خدمات موقع النيابة العامة للمرو لا تقتصر على معرفة المخالفات أو قيمتها، لكنها تتسع لتشمل العديد من الخدمات التي تيسر على المواطنين في مختلف المحافظات حياتهم مثل (الاستعلام عن مخالفات المرور واستخراج الرخص وبدل التالف ورخص المركبات والتظلمات والتصالح الفوري)، وويتسأل الكثير عن كيفية استخراج رخصة جديدة أو بدل تالف وهو ما نوضحه كما يلي الخطوات:

تسجيل الدخول إلى موقع النيابة العامة لخدمات المرور من هنـــــــــــا

اختيار خدمات المرور.

تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد على الموقع.

إدخال رقم السيارة لمعرفة بياناتها.

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وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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