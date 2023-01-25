رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد أونلاين 2023.. الأكثر بحثا في الساعات الماضية عبر موقع البحث جوجل، إذ تقدم الإدارة العامة للمرور خدمات إلكترونية للتسهيل على مالكي السيارات رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد أونلاين 2023 دون حاجة إلى الذهاب لوحدات المرور.

وتنشر “الدستور” طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2023 برقم اللوحة، وطرق سداد مخالفات المرور أونلاين 2023، وكيفية الاستعلام عن المخالفات من خلال رقم السيارة وسدادها إلكترونيا.



رابط الاستعلام عن مخالفات المرور وطرق السداد أونلاين 2023

الدخول هنـــا الموقع الرسمي للنيابة العامة المصرية. النظر على يمين الصفحة واختيار «بيانات المرور» والضغط عليها. اختيار الاستعلام عن مخالفات تراخيص السيارة. ادخال بيانات السيارة التي يتم الاستعلام عن مخالفاتها. إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، بكتابة الأرقام وثم الحروف. الضغط على أيقونة إجمالي مخالفات المرور، وسيظهر أمامك قيمة مخالفات المرور المستحق دفعها.

طرق سداد مخالفات المرور أونلاين 2023

بعد إتمام الخطوات الماضية سيظهرعلى الشاشة قيمة مخالفات المرور الخاصة بالسيارة، كما تظهرعلى الشاشة رسالة بعض الشروط والتي يجب الموافقة عليها، إتمام عملية تسجيل غرامات مخالفات المرور الكترونيا.

الاستعلام عن المخالفات برقم السيارة وسدادها إلكترونيا

بعد الانتهاء من عملية تسجيل مخالفات المرور الخاصة بالسيارة، على الموقع الخاص بالنيابة العامة، تظهر رسالة على الشاشة توضح الخطوات المطلوبة لدفع الغرامات الكترونيا وهي:

1- كتابة الاسم رباعيا في الخانة المحددة لذلك.

2- إضافة عنوان مالك السيارة، وكتابة أسم المرور التابع له المالك رقم السيارة الموجود على الرخصة.

طرق دفع مخالفات المرور أونلاين 2023

يتم سداد قيمة مخالفات المرور والغرامة أونلاين، بعد الانتهاء من كافة البيانات السابقة وذلك من عبر الموقع إلاكتروني بطاقة الائتمان، أو دفع المخالفات خلال ماكينة الدفع من فوري، أو الدفع النقدي عند استلام شهادة المخالفات.

يذكر أن كشفت الإدارة العامة للمرور عن مضاعفة الغرامة على قائد السيارة حال تكرار ارتكابه المخالفة المرورية للمرة الثانية، خلال فترة 6 أشهر، طبقا لما ورد في قانون المرور.