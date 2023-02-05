القوات المسلحة تنظم زيارة لـ«دفاع النواب» لإحدى القواعد الجوية

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر مع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب لاستعراض جهود القوات المسلحة فى تطوير قدراتها وإمكانياتها بمختلف أفرعها الرئيسية وأسلحتها التخصصية للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته، نظمت القوات المسلحة زيارة لوفد برلماني من لجنة الدفاع والأمن القومى وبعض رؤساء اللجان بمجلس النواب لإحدى القواعد الجوية.

وتفقد الوفد عددًا من المناطق بالقاعدة، واستمعوا إلى شرح لمنظومة العمل الاحترافية التى يعمل بها رجال القوات الجوية للدفاع عن سماء مصر ضد أى عدائيات.

كما شاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن إمكانيات ومهام القوات الجوية والدور الذى تقوم بتنفيذه على جميع الاتجاهات الاستراتيجية فى إطار مهام القوات المسلحة لتأمين المصالح المصرية ودعم ركائز الأمن القومى.

كما تفقد الوفد المعرض الأرضى للطائرات، والذي يشتمل على عدد من الطائرات ذات التكنولوجيا القتالية العالية، والتى تستخدمها القوات الجوية فى تنفيذ مهامها العملياتية لتحقيق السيادة الجوية والقضاء على العدائيات.

وأعرب رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى عن فخر نواب الشعب المصري بالقوات الجوية التى تتميز بامتلاكها أحدث الطائرات مختلفة الطرازات والمزودة بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الطائرات، فضلًا عن امتلاكها نخبة من أمهر الطيارين على مستوى العالم.

كما أعرب نواب لجنة الدفاع والأمن القومى عن سعادتهم بما شاهدوه من أداء مشرف للقوات الجوية، وأشادوا بمستوى التدريب الراقى والكفاءة القتالية التى يتمتع بها رجال القوات الجوية.