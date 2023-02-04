السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسى ينعى شريف إسماعيل: من خير رجال مصر وتحمل المسئولية فى أصعب الظروف

جريدة الدستور

نعى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري السابق، والذي توفي عن عمر ناهز 68 عاما.

وكتب في تدوينة عبر حساه على «فيس بوك»: «أنعى بخالص الحزن والأسى رجلًا فاضلًا من خير رجال مصر، رجلًا تجسد فيه ضمير هذه الأمة، رئيس الوزراء السابق الدكتور الجليل شريف إسماعيل».
وأضاف: «لقد كان الراحل رجلًا عظيمًا بحق، تحمل المسئولية في أصعب الظروف وأحلك الأوقات، وكان على قدر المسئولية الصعبة . لم أر من الراحل العظيم إلا كل تجرد وإخلاص وأمانة ورغبة في العطاء، مترفعًا عن كل المكاسب، لا يبتغي أي شيء إلا مصلحة وطنه وشعبه».
وتابع: «إنني أعزي نفسي وأعزي الشعب المصري في فقدان هذا الرجل المخلص. وإنا لله وإنا إليه راجعون».
 

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الرئيس السيسى ينعى شريف إسماعيل: من خير رجال مصر وتحمل المسئولية فى أصعب الظروف

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