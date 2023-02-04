«الداخلية» تنقذ أم وأبناءها الـ5 من أسفل أنقاض «عقار أسيوط» المنهار

أنقذت قوات الحماية المدنية بأسيوط، أسرة مكونة من 6 أشخاص، من أسفل أنقاض العقار محل سكنهم، والذي تعرض للانهيار، حيث تم استخراجهم ونقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، بلاغًا بحدوث انهيار منزل كائن بدائرة مركز شرطة منفلوط، مكون من طابقين، يسكن به 6 أشخاص «أرملة وأبنائها»، ونتج عن ذلك احتجاز جميع قاطنيه أسفل الأنقاض.

على الفور، انتقلت قوات الحماية المدنية بأسيوط، إلى محل البلاغ، ونجحت فى استخراج المذكورين جميعًا «على قيد الحياة»، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.