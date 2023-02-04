السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار وبرودة شديدة.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الطقس في مصر
الطقس في مصر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن يسود البلاد طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل نهارًا، بينما يكون باردًا ليلًا في معظم الأنحاء وشديد البرودة على جنوب البلاد.

ويتوقع خبراء الأرصاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم السبت بنسبة حدوث 40 إلى 50% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، مع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 4 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 07.

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا الأحد 5 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 19 والصغرى 10.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 19 والصغرى 10.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 19 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 19 والصغرى 05.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 07.

حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 6 فبراير 2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 17 والصغرى 09.

- الوجه البحري: الدرجة العظمى 17 والصغرى 09.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 16 والصغرى 10.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 17 والصغرى 04.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 07.

حالة الطقس درجات الحرارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية الأرصاد الطقس

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