افتتاح معرض «أطلس» للفنانة سعاد عبدالرسول بجاليرى مصر.. غدا

يحتضن جاليري مصر للفن التشكيلي بالزمالك، في السابعة من مساء غدًا الأحد، المعرض الفردي الخاص للفنانة سعاد عبد الرسول، والذي يقام تحت عنوان “زطلس”، ويستمر حتى 23 فبراير الجاري.

وحول المعرض يقول الفنان محمد طلعت مدير جاليري مصر: “تُعد الفنانة سعاد عبد الرسول واحدة من أهم الفنانات المعاصرات لما يتميز به أسلوبها من تميز وفرادة من حيث أنه غير تقليدي نتيجة بحثها الدائم عن هويتها الخاصة ومحاولاتها الدؤوبة لتحديد مكانتها التي ترتضيها في سياق عصرها”.

ويضم معرض “أطلس”، للفنانة سعاد عبد الرسول، مجموعة من الأعمال الرائعة والمثيرة والمحيرة في بعض الأحيان، لحتمية تفكيك الفرضيات التقليدية بشأن الهوية الأنثوية وجمالها التشريحي والولوج إلى خيال التكوين وخطابه النسوي الحسي بحيث تدفعك لرؤية العالم من منظور المرأة ومناقشة قيم ما تسرده في سياق متحدياً للأنساق الشكلية والجمالية المعتادة".

يشار إلى أن الفنانة سعاد عبد الرسول، تخرجت في كلية الفنون الجميلة عام 1998، وحصلت علي ماجستير في تاريخ الفن عام 2005، ودكتوراه في تاريخ الفن الحديث في عام 2012، عُرضت أعمال سعاد عبد الرسول الفنية على نطاق واسع منذ عام 1998 على الصعيدين المحلي والدولي.

وتتعدد وسائل سعاد عبد الرسول الفنية بين الرسم والنحت والتصميم الجرافيكي، الذي يدمج الفن التجريدي والتصويري، ولا تسعى الفنانة إلى تصور الجمال الجسدي للإنسان من خلال تصوير الأشكال المتحولة، ولكنها تحاول إعادة التفكير في الروابط بين البشر وعناصر الوجود مثل الأرض والماء والنباتات من خلال أعمالها الفنية، حيث تكشف "سعاد" أسرار عالمها الأسطوري، وتحث المشاهدين على التساؤل عما إذا كان الفن يتبع منطق الخيارات العقلانية في العالم الذى نعيش فيه، أو ما إذا كان يخلق نظريته الخاصة ومنطقه الداخلي غالبًا ما تبرز النساء في أعمال "عبد الرسول" كأحد الأجزاء الرئيسية للعمل الإبداعي لتكشف العلاقة بين المرأة وأنظمة القيم الثقافية.