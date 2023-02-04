حميد الشاعرى لمتسابقة «الدوم»: «برافوا عليكى بدون نقاش»

استطاعت المتسابقة شهد عبد الحميد، ابنة محافظة القاهرة، الحصول على موافقة ثلاثية من لجنة تحكيم برنامج "الدوم"، وذلك بسبب نجاحها بصورة كبيرة في تقديم موهبتها الغنائية الكبيرة على مسرح "الدوم".

المتسابقة شهد عبد الحميد

مواهب “الدوم”

وحرص المطرب الكبير حميد الشاعري التعليق على صوت هذه الموهبة، قائلاً: "برافوا عليكي دون نقاش".

"الدوم"

بدأت الحلقة التاسعة من برنامج "الدوم" بوابة النجوم في أولى حلقات تجارب الدقيقة الواحدة، وخصصت هذه الحلقة لفئة الغناء.

وتكونت لجنة تحكيم "الدوم" لفئة الغناء، الفنان حميد الشاعري، وأنوشكا، والشاعرأمير طعيمة.

وبدأت حلقات الدقيقة الواحدة الموسم الثاني لبرنامج "الدوم"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، حيث تم اختيار المتسابقين من كل المحافظات، وبلغ عددهم 25 ألفًا، ليتم اختيار 95 منهم لخوض اختبارات البرنامج.