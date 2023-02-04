مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى محافظات مصر
مع بداية الأسبوع وفي أول الأيام البيض في شهر رجب، شغل بال الكثير من المواطنين المسلمين معرفة جميع مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لحرصهم على أداء الصلاة في هذه الأيام المفترجة.
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ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في محافظات مصر
تنشر "الدستور" كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 /2 /2023، الموافق اليوم الثاني عشر في شهر رجب 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد كثير من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية والإسماعيلية، ومحافظة مرسى مطروح وأسوان).
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وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد كثير من محافظات مصر:
مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في القاهرة
صلاة الفجر 5:16 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:09 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:12 مساء.
موعد آذان المغرب 5:33 مساء.
موعد آذان العشاء 6:53 مساء.
مواعيد الصلاة في اليوم السبت 4 فبراير 2023 الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:22 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:14 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:15 مساء.
موعد آذان المغرب 5:37 مساء.
موعد آذان العشاء 6:58 مساء.
مواقيت الصلاة بالإسماعيلية اليوم السبت 4 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر 5:12 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:05 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:07 مساء.
موعد آذان المغرب 5:29 مساء.
موعد آذان العشاء 6:48 مساء.
مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 4 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر 5:41 صباحًا.
موعد آذان الظهر 12:38 ظهرًا.
موعد آذان العصر 3:49 مساء.
موعد آذان المغرب 6:12 مساء.
موعد آذان العشاء 7:27 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في أسيوط
وقت صلاة الفجر 5:15 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:10 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:17 مساء.
موعد آذان المغرب 5:39 مساء.
موعد آذان العشاء 6:57 مساء.
مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في شرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:02 صباحا.
موعد آذان الظهر 11:57 صباحا.
موعد آذان العصر 3:02 مساء.
موعد آذان المغرب 5:25 مساء.
موعد آذان العشاء 6:42 مساء.