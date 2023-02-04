السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

مع بداية الأسبوع وفي أول الأيام البيض في شهر رجب، شغل بال الكثير من المواطنين المسلمين معرفة جميع مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في محافظات مصر عبر جوجل، لحرصهم على أداء الصلاة في هذه الأيام المفترجة.

اقرأ أيضًا

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في محافظات مصر

تنشر "الدستور"  كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 /2 /2023، الموافق اليوم الثاني عشر في شهر رجب 1444 هجرية، بالعاصمة القاهرة وعدد كثير من محافظات مصر، ومنها: (محافظة الإسكندرية والإسماعيلية، ومحافظة مرسى مطروح وأسوان).

اقرأ أيضًا

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 

موقع وزارة التربية والتعليم لنتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

 

وفيما يلي كافة مواقيت الصلاة اليوم السبت في القاهرة وعدد كثير من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في القاهرة


صلاة الفجر 5:16 صباحا. 
موعد آذان الظهر 12:09 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:12 مساء.
موعد آذان المغرب 5:33  مساء.
موعد آذان العشاء 6:53  مساء.

مواعيد الصلاة في اليوم السبت 4 فبراير 2023 الإسكندرية


وقت صلاة الفجر 5:22 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:14 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:15 مساء.
موعد آذان المغرب 5:37 مساء.
موعد آذان العشاء 6:58 مساء.

مواقيت الصلاة بالإسماعيلية اليوم السبت 4 فبراير 2023   

وقت صلاة الفجر 5:12 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:05 ظهرا.
موعد  آذان العصر 3:07 مساء.
موعد آذان المغرب 5:29 مساء.
موعد آذان العشاء 6:48 مساء.

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم السبت 4 فبراير 2023 

وقت صلاة الفجر 5:41 صباحًا.
موعد آذان الظهر 12:38 ظهرًا.
موعد آذان العصر 3:49 مساء.
موعد آذان المغرب 6:12 مساء.
موعد آذان العشاء 7:27 مساء.

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023 في أسيوط


وقت صلاة الفجر 5:15 صباحا.
موعد آذان الظهر 12:10 ظهرا.
موعد آذان العصر 3:17 مساء.
موعد آذان المغرب 5:39 مساء.
موعد آذان العشاء 6:57 مساء.

اجتماع لجنة الصلاة وترتيب برنامج أسبوع من أجل الوحدة

أفضل الأدعية لهداية الطفل العنيد من القرآن الكريم والسنة النبوية

 

مواقيت الصلاة اليوم السبت 4 فبراير 2023  في شرم الشيخ
 

وقت صلاة الفجر  5:02 صباحا.
موعد آذان الظهر 11:57 صباحا.
موعد آذان العصر 3:02  مساء.
موعد آذان المغرب 5:25 مساء.
موعد آذان العشاء 6:42 مساء.

مواعيد الصلاة اليوم السبت الصلاة اليوم السبت ننشر مواعيد الصلاة اليوم السبت الصلاة مواعيد الصلاة محافظات مصر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 4 فبراير 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

خريطة فعاليات صندوق التنمية الثقافية اليوم

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

محكمة القضاء الإدارى تنظر وقف تسجيل أطباء الأسنان بالمنظومة الإلكترونية.. اليوم

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة الروابط الثقافية بين مصر وروسيا

ندوة الإعلام و المنصات الرقمية فى معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين

زيارة استثنائية.. 5 ملفات ناقشها نتنياهو وماكرون فى فرنسا

الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات نتنياهو حول مبادرة السلام العربية