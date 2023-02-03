طبيب يكشف تفاصيل إنقاذه طفلة من الموت بسبب حريق المستشفى

كشف الدكتور علي محمد الدسوقي، استشاري التخدير والعناية المركزة، في مستشفى النور المحمدية بالمطرية، تفاصيل إجراء عملية لطفلة تعاني من عيب خلقي شرجي، أثناء الحريق الهائل الذي نشب في المستشفى.

وقال، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "النهار"، إن الطفلة عندها 5 سنين، وخلال إجراء الجراحة فوجئ بصراخ وحالة اضطراب في المستشفى بسبب حريق هائل شب في المستشفى بالدور الأول.

وأضاف الدسوقي، أنه خلال إجراء الجراحة تم قطع النور وغلق الأكسجين خوفاً من انفجاره بسبب الحريق، إلا أنه تم العمل على إنهاء العملية، وتم إجراءها على إضاءة كشاف الموبايل.

وتابع: "أهل المريضة كانوا قلقانين جدًا، ودخل والدها وقلت له اطمئن أنا جنبها ومش هسيبها إلا لما تفوق ويتم نقلها لمستشفى سيد جلال لتلقي الرعاية بعد انتهاء العملية وإكمال علاجها".