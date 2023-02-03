وصول منذر رياحنة ندوة «الدراما الأردنية» بمعرض القاهرة الدولى للكتاب

وصل، منذ قليل، الفنان منذر رياحنة فعاليات ندوة "الدراما الأردنية.. وحضورها عربيا"، التي بدأت منذ قليل ضمن فعاليات محور "ضيف الشرف"، بالقاعة الدولية في "بلازا 2" بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 54.

فى الوقت نفسه، تغيّب كل من الفنانين إياد نصار وصبا مبارك، عن اللقاء، حسبما أشار محمد يوسف العبادى، نقيب الفنانين الأردنيين.

ندوة بمعرض الكتاب

يشارك في الندوة نجوم الفن الأردني: زهير النوبابي، عصام الحجاوي، محمد يوسف العبادي.

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الجمعة، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في تاسع أيام دورته الـ54، والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ندوة بمعرض الكتاب

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ندوة بمعرض الكتاب

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة، خاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

ندوة بمعرض الكتاب

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

ندوة بمعرض الكتاب

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ندوة بمعرض الكتاب

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ندوة بمعرض الكتاب

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.