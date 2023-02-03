الجمعة 03 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

الطرق البديلة.. تحويلات مرورية عقب الغلق الكلى لمنزل كوبرى فيصل

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات اللازمة بمحيط الغلق الكلى لمنزل كوبري الملك فيصل المؤدى إلى شارع السودان لمدة ثلاثة أيام لرفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر.

وقالت إنه في إطار تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص بمشروع محور الفريق كمال عامر، تحديدًا أعلى كوبرى الملك فيصل فى الاتجاه القادم من ميدان الجيزة- شارع (السودان) ووقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، تم إجراء غلق كلى للمنزل المؤدى إلى شارع السودان وذلك لمدة 3 أيام بدأت اليوم الجمعة الموافق ۲۰۲۳-۲-۳ وحتى الســاعة الخامسة صباح يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣-٢-٥ على أن يكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة ٢ صباحاً وحتى الساعة ٥ صباحا فقط.

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الشركة المنفذة للأعمال لإجراء التحويلات المرورية التالية:-

أولا.. القادم من ميدان الجيزة

- حركة سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل تجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير تجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبوالخير 

- السير يميناً بشارع سيد أبوالخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

ثانياً: القادم من شارع السودان 

حركة سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل تجاه شارع الملك فيصل تقوم باستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل تجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام.

السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبوالخير.

السير يميناً بشارع سيد أبوالخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

كما نسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بالتحويلة المرورية المشار إليها وكذا وسائل الأمن الصناعى من كشافات- الطواحين الضوئية– الحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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