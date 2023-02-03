الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سوريا تؤكد اعتزازها بمواقف الصين الداعمة لها فى حربها ضد الإرهاب

الدكتور فيصل المقداد
الدكتور فيصل المقداد

أكد وزير الخارجية والمغتربين السوري الدكتور فيصل المقداد، عمق العلاقات التاريخية بين سوريا والصين، واعتزاز دمشق بمختلف أشكال التعاون القائم بين البلدين، وخصوصاً لجهة موقف بكين الداعم لبلاده في حربها ضد الإرهاب.

 

جاء ذلك خلال تسلمه،، نسخة من أوراق اعتماد السفير شي هونجوي، سفيراً مفوضاً فوق العادة للصين لدى سوريا، وفقا لوكالة الأنباء السورية (سانا).


وعبّر "المقداد" خلال اللقاء، عن تقدير سوريا العالي للمساعدات التي تقدّمها لها الصين، مشيداً بدور هذه المساعدات في تعزيز صمود السوريين، ومعبراً عن تطلّع سورية لمساهمة الصين الواسعة في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب.


وجدد وزير الخارجية السوري وقوف بلاده إلى جانب الصين للحفاظ على وحدة أرضها وشعبها ومبدأ الصين الواحدة.


بدوره، عبر هونجوي عن اعتزازه لتعيينه في سوريا وعودته للعمل فيها، مشيداً بمواقف سوريا الداعمة للصين في مواجهة محاولات التدخل بشؤونها الداخلية وسعي بعض الدول للنيل من وحدتها وسيادتها.


وأكد السفير الصيني عزمه العمل على تعزيز التعاون القائم حالياً بين سوريا والصين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وسعيه لتطوير هذا التعاون وتوسيعه ليشمل قطاعات أخرى ومجالات أوسع بالشكل الذي يحقق طموحات شعبي البلدين ومصالحهما المشتركة.

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