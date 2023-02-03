الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسى الأول فى المحافظات

طلاب
طلاب

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول فى المحافظات.. يبحث طلاب الصف الثالث الإعدادي فى جميع المحافظات على روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، حيث تم إعلان النتيجة فى أغلب المحافظات.

ويستعرض لكم “الدستور” فى هذا التقرير كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية فى كل محافظة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات 2023

نستعرض لكم فى هذا التقرير روابط الاستعلام عن نتائج الفصل الدراسي الأول فى المحافظات التى ظهرت بها نتيجة الشهادة الإعدادية حتى الآن.

وظهرت النتيجة فى محافظات “القاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح ودمياط والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والمنوفية والغربية وبنى سويف وأسوان وقنا وسوهاج والوادي الجديد وكفر الشيخ وشمال سيناء والشرقية”.

وظهرت نتيجة الشهادة الإعدادية فى القاهرة، بعد اعتمادها رسميًا، من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، للعام الدراسي 2022 - 2023، وجاءت نسبة نجاح 77.7%.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول، عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة (من هنا)، بإدخال رقم الجلوس، وذلك بحسب تصريحات مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالقاهرة

  1. الدخول على موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة الخدمات التعليمية (من هنا).
  2. اختيار المرحلة التعليمية.
  3. اختيار الفصل العام الدراسي.
  4. اختيار الفصل الدراسي.
  5. كتابة رقم الجلوس.
  6. اضغط على بحث.

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

يبحث طلاب وطالبات المرحلة الإعدادية بالجيزة عن رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الأول بعد اعتمادها رسميًا، ويمكن الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال الدخول على رابط بوابة محافظة الجيزة الإلكتروني (من هنا).

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

اعتمد اللواء محمد شريف محافظ الإسكندرية،  نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة الإسكندرية، وحصلت “الدستور” على النتيجة ويمكن الاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس فقط عبر الرابط التالي (من هنا).

محافظ السويس يعتمد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية (صور)

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية 2023 بنسبة نجاح 81.5%

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة السويس 

حصلت “الدستور” على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة السويس عقب اعتمادها رسميًا، ويمكن الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فى محافظة السويس للفصل الدراسي الأول من خلال الرابط التالي (من هنا).

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وائل لطفي

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