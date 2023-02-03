مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 3-2-2023

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ بداية فبراير الجاري، وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد للمرة الثانية خلال العام الجاري مع ارتفاع سعر الدولار، كما ارتفعت أسعار الأسمنت أيضًا.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 3-2-2023

سعر الحديد اليوم

سعر الحديد بشاي للصلب سجل 28500 جنيه تسليم أرض مصنع مرتفعًا 1150 جنيها للطن.

سجل سعر حديد عز 26985 جنيهًا وهي نفس الأسعار التي سجلها طوال يناير الماضي درن زيادة جديدة في فبراير الجاري ، وكانت الشركة قد رفعت أسعار الحديد في يناير بواقع 1000 جنيه للطن مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة سعر الدولار امام الجنيه.

رفع حديد السويس للصلب سعر الإنتاج ليسجل سعر طن الحديد للمستهلك بسعر 27.3 ألف جنيه.

سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 27350 جنيهًا للطن.

سجل حديد المركبي 27200 جنيهًا للطن.

ارتفع حديد العشري 27350 جنيهًا للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل 27350 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم