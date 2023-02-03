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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 3-2-2023

مواد البناء
مواد البناء

استقرت أسعار مواد البناء ومنها سعر الحديد  والأسمنت خلال تعاملات اليوم الجمعة عند نفس الارتفاع الذي سجلته منذ بداية فبراير الجاري، وكانت شركات الحديد قد اتجهت إلى رفع سعر طن الحديد للمرة الثانية خلال العام الجاري مع ارتفاع سعر الدولار، كما ارتفعت أسعار الأسمنت أيضًا.

وتعرض "الدستور" في التقرير التالي أسعار مواد البناء ومنها سعر طن الحديد والأسمنت الجمعة 3-2-2023

سعر الحديد اليوم 

سعر الحديد بشاي للصلب سجل 28500 جنيه تسليم أرض مصنع مرتفعًا 1150 جنيها للطن.

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سجل سعر حديد عز 26985 جنيهًا وهي نفس الأسعار التي سجلها طوال يناير الماضي درن زيادة جديدة في فبراير الجاري ، وكانت الشركة قد رفعت أسعار الحديد في يناير بواقع 1000 جنيه للطن مبررة ذلك بارتفاع تكلفة الإنتاج بعد زيادة سعر الدولار امام الجنيه. 

رفع حديد السويس للصلب سعر الإنتاج ليسجل سعر طن الحديد للمستهلك بسعر 27.3 ألف جنيه.

سجل سعر الحديد اليوم في المصريين 27350 جنيهًا للطن.

سجل حديد المركبي 27200 جنيهًا للطن.

ارتفع حديد العشري 27350 جنيهًا للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل 27350 جنيهًا للطن.

سعر الأسمنت اليوم 

  • سعر أسمنت المسلح 1950 جنيها.
  • سعر أسمنت السويدي 1995 جنيها.
  • سعر أسمنت قنا (المسلة) 1810 جنيهكان.
  • سعر أسمنت النصر 1900 جنيه.
  • سعر أسمنت الممتاز 1965 جنيها.
  • سعر أسمنت التعمير 1700 جنيه .
  • سعر أسمنت المصريين 1720 جنيها.
  • سعر أسمنت الصعيد 1760 جنيها.
  • سعر أسمنت أسيوط 1750 جنيها.
  • سعر أسمنت النهضة 1750 جنيها.
  • سعر أسمنت وادي النيل 1850 جنيها.
  • سعر أسمنت المخصوص 1860 جنيها.
  • سعر أسمنت أسوان 1780 جنيها.
  • سعر أسمنت العسكري 1840 جنيها.
  • سعر أسمنت سيناء 1840 جنيها.
  • سعر أسمنت حلوان 1940 جنيها.
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الحديد أسعار مواد البناء أسعار الأسمنت أسمنت المخصوص أسمنت السويدي اسعار الحديد اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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