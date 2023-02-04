السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

بيزنطيو مصر يحتفلون بذكرى القديس إيسيذورس البيلوسي

جان ماري شامي
جان ماري شامي

تحتفل الكنيسة البيزنطية اليوم بذكرى القديس إيسيذورس البيلوسي.

والقدّيس ايسيذوروس من مواليد الإسكندرية في مصر، في منتصف القرن الرابع. انتحل العيشة الرهبانيّة على جبل بيلوسيوس. وكان له الإشعاع الكبير لقداسة سيرته وغزارة علمه في مختلف الأوساط. انتقل إلى الحياة الأبديّة حول سنة 449. وكان القدّيس كيرلس الإسكندري الكبير من الذين أَفادوا من حكمته الإلهية وثقافته العميقة.

وبهذه المناسبة القت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: يا ربّي يسوع، ما أسرع أن يصبح فقيرًا مَن يحبّك من كلّ قلبه ولا يحتمل أن يكون أغنى من حبيبه. ما أسرع أن يصبح فقيرًا مَن يظنّ أنّه، كُلَّما صَنع شَيئًا مِن ذلك لِواحِدٍ مِن إِخوتك الصِّغار، فلك قد صَنَعه... وأَيّ مَرَّةٍ لم يصنَع ذلك لِواحِدٍ مِن هؤُلاءِ الصِّغار فَلك لم يصنَعه" ، فهو سيحاول بالتالي معالجة جميع حالات البؤس التي تحيط به. ما أسرع أن يصبح فقيرًا مَن يقبل كلامك بإيمان: "إِذا أَرَدتَ أَن تكونَ كامِلاً، فاذْهَبْ وبعْ أَموالَكَ وأَعْطِها لِلفُقَراء. طوبى للفقراء. وكُلُّ مَن ترَكَ بُيوتاً أَو إِخوةً أَو أَخواتٍ أَو أَباً أَو أُمّاً أَو بَنينَ أَو حُقولاً لأَجلِ اسْمي، يَنالُ مِائةَ ضِعْفٍ ويَرِثُ الحَياةَ الأَبَدِيَّة" وكلام كثير غيره.

لا أدري، يا إلهي، إذا كانت تستطيع بعض النفوس أن تراك فقيرًا وتبقى غنيّةً بملء إرادتها، وأن ترى ذاتها أكبر بكثير من معلّمها، من حبيبها، وألاّ تسعى إلى التشبّه بك في كلّ شيء بقدر المستطاع خاصّةً في تنازلك... على أيّ حال، لا يمكنني فهم الحبّ خارجًا عن حاجتي الأساسيّة إلى الامتثال والتشابه، وخاصّة إلى المشاركة في جميع المآسي والصعوبات ومشقّات الحياة. لا يسعني أن أتنعّم بالغنى والراحة وسط ممتلكاتي في حين كنت أنت فقيرًا، ومنزعجًا، وعملك شاقّ ومتعب؛ يستحيل عليّ هذا، يا إلهي؛ لا يمكنني أن أحبّ بهذه الطريقة.

لا يجوز أن يكون "الخادم أعظم من سيّده"، ولا أن تكون العروس غنيّة في حين يكون عريسها فقيرًا... فبالنسبة إليّ، لا أستطيع أن أفهم الحبّ بدون السعي إلى التشابه، وبدون الحاجة إلى المشاركة في جميع الصلبان.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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