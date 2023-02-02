الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مصر في الصحف الدولية|تنوع النشاطات بالأقصر.. وأسرار عملية التحنيط لدى الفراعنة

الصحف الدولية
الصحف الدولية

سلّطت الصحف الدولية خلال الساعات الماضية، الضوء على حقيقة تغيير مصطلح المومياوات داخل المتحف البريطاني الأكثر شهرة إلى بقايا محنطة، كما أنه مؤسسة عامة مكرسة لتاريخ البشرية والفن والثقافة.

كما تحدثت الصحف عن مطار الأقصر الدولي والمدينة التي تتمتع بعوامل سياحة كبيرة تجذب السياح إليها من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى وصايا الخلود والآثار المصرية التي تعد من أبرز المعالم التي خلدها التاريخ الإنساني القديم، كما تحدثت الصحف عن نجاح فريق من العلماء في الكشف لأول مرة عن طبيعة المواد المستخدمة في عملية التحنيط ومنها زيت خشب الأرز.

هل توقف المتحف البريطاني عن استخدام مصطلح مومياء واستبدالها ببقايا محنطة؟

كشف موقع "يو اس اي توداي" الأمريكي، حقيقة إلغاء استخدام مصطلح مومياء واستبدالها ببقايا محنطة في المتحف البريطاني الذي يعد من أكثر المتاحف شهرة في بريطانيا، كما أنه مؤسسة عامة مكرسة لتاريخ البشرية والفن والثقافة.. اقرأ المزيد.  

https://www.dostor.org/4300503

بسبب الآثار وتنوع النشاطات.. موقع كندي: الأقصر محور السياحة الأكثر شهرة في مصر

أكد موقع "سيمبلي فلاينج" الكندي المتخصص في الطيران، أن مصر تعد وجهة شهيرة للسياح نظرًا لتاريخها الغني بالحضارات والآثار الفرعونية الجاذبة، فضلا عن موقعها في شمال إفريقيا الذي يجعل الوصول إليها سهلًا للأسواق الأوروبية والشرق الأوسط، مما يزيد من حركة المرور من وإلى الدولة.. اقرأ المزيد.

https://www.dostor.org/4300678

وصايا الخلود.. الآثار المصرية من أبرز المعالم التي خلدها التاريخ الإنساني القديم

أكدت مجلة ذا باست البريطانية، أن الآثار المصرية القديمة من أبرز المعالم التي خلدها التاريخ الإنساني القديم، لافتة إلى عظمة وحضارة مصر الفرعونية العريقة والتي تعد من أعظم مظاهر التطور والرقي الإنساني، فقد صمدت أمام اختبار الزمن وتحدثت إلينا عبر القرون.. أقرأ المزيد 

https://www.dostor.org/4300799

وول ستريت جورنال: مصر تعلن التوصل إلى بعض أسرار عملية التحنيط لدى الفراعنة

أبرزت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نجاح فريق من العلماء في الكشف لأول مرة عن طبيعة المواد المستخدمة في عملية التحنيط ومنها زيت خشب الأرز.. أقرأ المزيد 

https://www.dostor.org/4300450

تقرير صيني: الاكتشافات الأثرية الأخيرة بمصر ساعدت فى التوصل إلى أسرار التحنيط

قالت شبكة تلفزيون الصين "سي جي تي إن"، إن الاكتشافات الأثرية الأخيرة ساعدت في التوصل إلى الدراسة المتعلقة بالكشف عن أسرار عملية التحنيط في مصر القديمة.. أقرأ المزيد 

https://www.dostor.org/4300455

الصحف الدولية مصر تقارير دولية الحضارة الفرعونية تاريخ البشرية الأهرامات الأقصر المومياء الآثار المصرية

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