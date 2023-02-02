الخميس 02 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بسبب الآثار وتنوع النشاطات.. موقع كندي: الأقصر محور السياحة الأكثر شهرة في مصر

مطار الاقصر الدولي
مطار الاقصر الدولي

أكد موقع "سيمبلي فلاينج" الكندي المتخصص في الطيران، أن مصر تعد وجهة شهيرة للسياح نظراً لتاريخها الغني بالحضارات والآثار الفرعونية الجاذبة، فضلا عن موقعها في شمال إفريقيا الذي يجعل الوصول إليها سهلًا للأسواق الأوروبية والشرق الأوسط، مما يزيد من حركة المرور من وإلى الدولة. 

وتابع الموقع، أن أحد هذه المطارات التي تشهد زيادة موسمية في حركة المرور بسبب هذه السياحة هو مطار الأقصر الدولي،  فهو المطار الذي يتمتع بشهرة كبيرة ورقي حضاري وتصميم مميز بالاضافة الى قربه،  ويقبل الزائرون لمدينة الأقصر على سياحة المغامرة والاستمتاع بها والتي تتميز بها المدينة متمثلة في رحلات البالون الطائر، والقفز بالمظلات، وزيارة الآثار الفرعونية التاريخية.

- مطار الأقصر مثال للتميز والموقع المثالي

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12 رحلة من المدن الإسبانية مباشرة إلى مطار الأقصر الدولى

 

ووفقًا للموقع ، فإن مطار الأقصر الدولي يقع على حدود المدينة مباشرةً والتي تقع على ضفاف نهر النيل الأسطوري في شرق مصر، مشيرا إلى أنه نظرًا لكون هذا المسطح المائي أحد أطول الأنهار في العالم، فهو عامل جذب للسياح من جميع أنحاء العالم، لذلك فإن معظم الرحلات البحرية على طول نهر النيل تبدأ من الأقصر، لجذب السياح من جميع أنحاء العالم، حيث تمتلك الأقصر مطارًا مناسبًا للتعامل مع الطفرات المرورية التي تجلبها في مواسم الذروة.

وأضاف أن الاقصر أصبحت أحد مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" منذ 44 عاماً في عام 1979، لافتا إلى أنها تزخر بالعديد من الآثار الفرعونية القديمة بالقرب من وادي الملوك المجمع الأثري الرائع، فضلا عن قبر الفرعون الشهير توت عنخ آمون. 

وتابع أن الأقصر تشهد أيضًا حركة تدفقا سياحيا كبيرا من مختلف البلدان، نظراً لوجود الأقصر على بعد أكثر من 650 كيلومترًا (404 أميال) عن طريق البر، ولذلك حددت شركات الطيران الحاجة الى خدمة المدينة مباشرة بدلا من الذهاب الى القاهرة ومن ثم العودة الى الاقصر. 

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لأول مرة.. مطار الأقصر الدولي يستقبل طائرة مصر للطيران القادمة من برشلونة

مطار الأقصر الدولي الحضارات الآثار الفرعونية مصر الأسواق الأوروبية

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وائل لطفي

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