تنظيم الاتصالات يغرم شركات المحمول 118.7 مليون جنيه لتجاوز معايير الجودة

خلال 2022

أصدر المركز القومي لمراقبة جودة خدمات الاتصالات التابع للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقريره لنتائج قياسات الربع الرابع لعام 2022 (الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر).

يأتي ذلك في إطار حرص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمستخدمين.

وتستند منهجية القياس على اختبار عينات من المكالمات الصوتية وخدمات نقل البيانات للوقوف على جودة خدمات الاتصالات المقدمة من المشغلين في السوق المصري، وذلك باستخدام معدات وسيارات القياس حيث بلغت مسافات القياس 122 ألف كم في الطرق الرئيسية والفرعية للمدن والقرى خلال الربع الرابع 2022.

إجراءات اتخذها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لرفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين:

1. اعتماد 2930 محطة محمول جديدة عام 2022

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتماد 2930 محطة محمول جديدة خلال عام 2022 بنسبة زيادة 33% مقارنة بعام 2021، مما يساهم في تحسين معايير جودة خدمات الاتصالات والقدرة على استيعاب حجم الحركةالمتزايد بالسوق المصري.

2. تغريم مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيهلتجاوز معايير جودة مؤشرات خدمات الاتصالات

وغرم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مقدمي خدمات المحمول بحوالي 118.7 مليون جنيه عن تجاوز معايير ومحددات جودة خدمات التليفون المحمول خلال عام 2022.

3. توفير التغطية بعدد من الطرق الرئيسية بمحافظات

انتهى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات من إجراءات تغطية 9 طرق رئيسية جديدة بخدمات التليفون المحمول بإجمالي أطوال 887 كم في 8 محافظات، بالإضافة إلى رفع كفاءة تغطية 13 طريقًا بإجمالي أطوال 2429 كم وذلك في عدد 19 محافظة على مستوي الجمهورية.

4. تنفيذ 199 ضبطية قضائية لإزالة أجهزة تقوية شبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة

قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتنفيذ 199 ضبطية قضائية في 20 محافظة خلال عام 2022 لإزالة أجهزة تقوية الشبكات (ربيتر) والأجهزة الغير معتمدة التي تؤثر سلبًا على جودة الخدمة، وجاء ذلك تماشيًا مع تعديل قانون الاتصالات الذي أُقر في ديسمبر 2022، لتغليظ العقوبات المقررة على حيازة وتسويق أجهزة تقوية المحمول غير الشرعية واستيرادها دون ترخيص.