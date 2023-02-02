تحسبًا لسقوط الأمطار.. رفع درجة الاستعدادات القصوى فى المحافظات

كشف الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، رفع درجة الاستعدادات القصوى في المحافظات تحسباً لسقوط الأمطار.

وأكد قاسم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم، أن أكثر المناطق تأثرًا بسقوط الأمطار “الإسكندرية، وكفرالشيخ، ودمياط، والدقهلية، ومطروح، وبورسعيد، والغربية”، فيما عملت شركات مياه الشرب والصرف الصحي والمحليات على رفع تجمعات وتراكمات المياه منذ صباح الأمس وحتى منتصف الليل.

وأشار إلى أن هناك غلقا عاما في بحيرة البرلس بمحافظة كفرالشيخ وميناء العريش البحري في شمال سيناء نتيجة ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح، فيما تم فتح ميناء السخنة في التاسعة من مساء أمس، بعد تحسن الأحوال الجوية.

ونوه أن الطقس بالأمس كان غير مستقر ونشاط الرياح متفاوت الشدة على أغلب المحافظات الساحلية؛ أدى إلى سقوط 5 أعمدة إنارة على الطريق الساحلي الدولي في منطقة بئرالعبد بشمال سيناء ولم تؤثر على سير حركة الطريق وتم الإصلاح الفوري لهم، ونفوق عدد واحد ماشية نتيجة الصعق الكهربائي وسقوط عدد 2 عمود كهرباء في كفرالشيخ، وتم الإصلاح.

واختتم أن التقارير يتم تسليمها عن طريق غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية المترابطة بغرفة الأزمات والعمليات بالمحافظات المصرية مع الغرفة المركزية لرئاسة الوزراء.