وكيل «اتصالات النواب»: الأمن السيبراني شهد اهتماما كبيرا من الدولة المصرية

أكد النائب أحمد نشأت منصور، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ملف الأمن السيبراني شهد اهتماماً كبيراً في مصر خلال الفترة الأخيرة، مع التوسع الكبير في عملية التحول الرقمي في جميع المجالات المتعلقة بالقطاعات الحكومية والاقتصادية، موضحا تعاظم درجات الوعي على مستوى الدولة في كافة المستويات، حول القضايا المتصلة بالأمن السيبراني.

وأكد منصور، في بيان، أن مصر وقعت عدد من مذكرات التعاون في مجالات الأمن السيبراني وآخرها بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند، فضلا عن مشاركة مصر في مؤتمر ليبيا الدولي للأمن السيبراني فى بنغازي.

وأشار منصور إلى أن هذا الاهتمام المصري يأتي انطلاقا من الوعي المتنامي لضرورة إعارة اهتمام أكبر بالتحديات القائمة في مجال الإنترنت، ولضرورة إضافة الأمن السيبراني إلى قائمة الأولويات القومية، في استراتيجية الدولة وهو ما يخدم أهداف الجمهورية الجديدة المعتمدة على التكنولوجيا كركيزة رئيسية.

واختتم منصور ،بالتأكيد على أن هناك دول تسعى للهيمنة على الفضاء السيبراني، هو ما يعرقل ضمان الأمن المعلوماتي في مواجهة حملات التضليل والتخريب والأنباء الكاذبة والتحريض على ارتكاب أفعال محظورة قانونا.