الخميس 02 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في بورصة الدواجن

الفراخ
الفراخ

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها في بورصة الدواجن الرئيسية خلال الأيام الماضية، ونرصد في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 2 فبراير 2023.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 فبراير 

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 67 جنيها.
اسعار الفراخ الساسو اليوم 81 جنيها.
اسعار الفراخ البلدي اليوم 85 جنيه.
اسعار أمهات بيضاء اليوم  62 جنيها.

اسعار كتكوت أبيض اليوم 19.75 جنيها.
اسعار كتكوت ساسو اليوم  17 جنيها 
وسجل اسعار كتكوت بلدي اليوم 7.50 جنيه 
بينما سجل اسعار كتكوت هجين 8.25 جنيها
وقد سجل اسعار كتكوت فيومى 8.25 جنيها 

سعر البيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم   95 جنيه.
وقد سجل سعر كرتونة البيض الأبيض  اليوم 94 جنيه.
بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي  اليوم 104 جنيها.

سعر البط اليوم الخميس 2 فبراير 2023  

وسجل اسعار بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه
بينما سجل سعر بط مسكوفي عمر يوم 27.50 جنيه
وقد سجل اسعار بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها
وسجل سعر بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها
بينما سجل اسعار بط مولار مستورد عمر يوم 27 جنيها
وقد سجل اسعار بط مولار مستورد عمر 15 يوما 40 جنيه
وسجل اسعار لحم بط بلدي كيلو 80 جنيه
وبلغ سعر لحم بط مولار كيلو 70 جنيه
وقد سجل اسعار لحم بط فرنساوي كيلو 60 جنيه
بينما سجل اسعار لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيه

أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-2-2023 فى مصر

بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن وبيض المائدة

«منتجى الدواجن» يكشف سبب ارتفاع أسعار الفراخ

«الزراعة»: معرض دائم للسلع الغذائية أول مارس بالمتحف الزراعي بتخفيضات 30%

أسعار الرومي اليوم الخميس 2 فبراير 2023

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه
رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه
رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها
رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها

سعر الحمام اليوم 

الحمام الكشكي 225 جنيها
الحمام الأسترالي 575 جنيها
حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه
حمام جمعية 275 جنيها
زغاليل روماني 125 جنيه
حمام روماني أصفر 350 جنيه
حمام روماني 500 جنيه
الفرنساوي اللاحم 350 جنيه
زغليل زاجل 625 جنيها
الحمام الهزاز 250 جنيه
حمام الشقلباظ 250 جنيه
حمام الكنج 500 جنيه
الحمام العنبري 250 جنيه
الزغاليل البلدي 40 جنيه
الحمام العبسي 150 جنيه
يمام إمري 100 جنيه

سعر البيض اليوم الخميس 2 فبراير سعر البط اليوم الخميس 2 فبراير 2023 اسعار الرومي اليوم الخميس 2 فبراير أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 فبراير سعر الحمام اليوم أسعار الفراخ أسعار الفراخ البيضاء

رئيس التحرير

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