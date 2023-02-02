أسعار الفراخ البيضاء والبيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في بورصة الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها في بورصة الدواجن الرئيسية خلال الأيام الماضية، ونرصد في السطور التالية أسعار الدواجن اليوم 2 فبراير 2023.

أسعار الفراخ اليوم الخميس 2 فبراير

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 67 جنيها.

اسعار الفراخ الساسو اليوم 81 جنيها.

اسعار الفراخ البلدي اليوم 85 جنيه.

اسعار أمهات بيضاء اليوم 62 جنيها.

اسعار كتكوت أبيض اليوم 19.75 جنيها.

اسعار كتكوت ساسو اليوم 17 جنيها

وسجل اسعار كتكوت بلدي اليوم 7.50 جنيه

بينما سجل اسعار كتكوت هجين 8.25 جنيها

وقد سجل اسعار كتكوت فيومى 8.25 جنيها

سعر البيض اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم 95 جنيه.

وقد سجل سعر كرتونة البيض الأبيض اليوم 94 جنيه.

بينما سجل سعر كرتونة البيض البلدي اليوم 104 جنيها.

سعر البط اليوم الخميس 2 فبراير 2023

وسجل اسعار بط بغال جرموه عمر يوم 27.50 جنيه

بينما سجل سعر بط مسكوفي عمر يوم 27.50 جنيه

وقد سجل اسعار بط فرنساوي عمر يوم 19 جنيها

وسجل سعر بط فرنساوي بيور عمر يوم 25 جنيها

بينما سجل اسعار بط مولار مستورد عمر يوم 27 جنيها

وقد سجل اسعار بط مولار مستورد عمر 15 يوما 40 جنيه

وسجل اسعار لحم بط بلدي كيلو 80 جنيه

وبلغ سعر لحم بط مولار كيلو 70 جنيه

وقد سجل اسعار لحم بط فرنساوي كيلو 60 جنيه

بينما سجل اسعار لحم بط مسكوفي كيلو 60 جنيه

أسعار الرومي اليوم الخميس 2 فبراير 2023

رومي أبيض عمر يوم 70 جنيه

رومي أبيض شهر / كيلو 120 جنيه

رومي برونزي شهر / 300 جرام 26 جنيها

رومي أسمر برونزي عمر يوم 13 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك / 10 ك 48 جنيها

سعر الحمام اليوم

الحمام الكشكي 225 جنيها

الحمام الأسترالي 575 جنيها

حمام جمعيه سبق 3,500 جنيه

حمام جمعية 275 جنيها

زغاليل روماني 125 جنيه

حمام روماني أصفر 350 جنيه

حمام روماني 500 جنيه

الفرنساوي اللاحم 350 جنيه

زغليل زاجل 625 جنيها

الحمام الهزاز 250 جنيه

حمام الشقلباظ 250 جنيه

حمام الكنج 500 جنيه

الحمام العنبري 250 جنيه

الزغاليل البلدي 40 جنيه

الحمام العبسي 150 جنيه

يمام إمري 100 جنيه