بشرى سارة للمواطنين بشأن أسعار الدواجن وبيض المائدة

كشف الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجات الدواجن، عن تفاصيل أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض في الأسواق المحلية خلال الفترة الحالية.

وقال الزيني خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر جديدة"، المُذاع عبر فضائية "etc"، مساء اليوم الأربعاء، إن الأزمة تعود لعدة عوامل أهمها ارتفاع سعر الدولار والذي ينعكس على أسعار الأعلاف المرتبطة ارتباطًا وثيقًا بأسعار الدواجن والبيض.

وأضاف أن مزارع كثيرة خرجت من الإنتاج بسبب ارتفاع أسعار الدولار وانسحبت من السوق المصرية، ما أحدث خللًا وتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الفترة الحالية، نتيجة لأزمات الأعلاف خلال الأسابيع والأشهر الماضية.

وأوضح أن ما حدث من إفراجات جمركية، وبدء العديد من المربين الدخول مرة أخرى إلى الإنتاج، ونحن أمام فجوة، لأن دورة السمين تصل لـ٤٠ يومًا، مشيرًا إلى أن دخول الحكومة لإحداث توازن بين أسعار الأعلاف والدواجن سيكون هناك انخفاض كبير خلال الفترة المقبلة بنسبة 60% خلال أسابيع.

وأشار إلى أننا نرفض الأزمة الحالية، وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سيزيد العرض، مع ارتفاع الإنتاج، وتقل الأسعار خاصة فى شهر رمضان بشكل بسيط ولكن بعد الشهر الكريم ستنخفض أسعار الدواجن والأعلاف والبيض بشكل كبير بعد إحداث التوازن فى السوق بفضل تدخل الحكومة.