الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الزراعة»: معرض دائم للسلع الغذائية أول مارس بالمتحف الزراعي بتخفيضات 30%

منتجات وزارة الزراعة
منتجات وزارة الزراعة

أكد المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ومدير المتحف الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تستعد  لإقامة معرض دائم لمدة عام كامل يشمل جميع السلع الغذائية واللحوم والدواجن والبيض والأسماك وجميع أنواع الخضر والفاكهة بتخفيضات تصل لـ 30%، وذلك بمقر المتحف الزراعي بالدقي إلى جانب معرض التمور الذي يقام في اول مارس المقبل ويستمر لمدة 7 أيام.

وقال “عطا “ في تصريحات لـ”الدستور”، إن معرض السلع الغذائية واللحوم والخضروات يقام لمدة عام كامل تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وسعيد صالح مستشار الوزير ويسمح المعرض بدخول القطاع الخاص لعرض منتجاته بالمعرض بشرط الالتزام بالأسعار والتخفيضات التي تحددها وزارة الزراعة، والذي ينطلق قبل رمضان بأسابيع بهدف التخفيف على المواطنين.

ومن جانبه؛ قال طارق الجوهري المشرف على مهرجان القاهرة الدولي للتمور والمنتجات الغذائية، إن المهرجان سيقام قبل شهر رمضان من أول مارس حتى 7 مارس المقبل لعرض جميع احتياجات شهر رمضان من التمور والياسمين بأسعار مخفضة تنافس نظيرتها في الأسواق الأخرى، ويقام على هامش المعرض فعاليات وندوات ينظمها الاتحاد العربي للتمور برئاسة رئيس الاتحاد بالتعاون مع المعمل المركزي لتطوير النخيل بمركز البحوث الزراعية .

وأضاف الجوهري، أن هناك حلقات نقاشية ستنعقد خلال مهرجان التمور تستهدف التوسع في تصنيع التمور حيث أن المعرض سيقام تحت شعار التمور زراعة وصناعة، وذلك نتيجة وجود فائض من التمور، حيث أن الصادرات من التمور 6% فقط من إجمالي حجم الإنتاج الذي يصل إلى 2 مليون طن سنويا  لذلك سيتم التركيز على التصدير خلال المهرجان مع التسويق المحلي.

-الزراعة معرض دائم للسلع الغذائية واللحوم والدواجن والخضر إلى30

رئيس التحرير

وائل لطفي

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