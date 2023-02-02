الخميس 02 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

أسعار الدواجن اليوم الخميس 2-2-2023 فى مصر

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

واصلت أسعار الدواجن ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس، وسجلت الفراخ البيضاء ٦٧ جنيه في بورصة الدواجن الرئيسية وترتفع عدة جنيهات حتى تصل للمستهلك ، كما تختلف الأسعار من مكان لآخر، واستقرت أسعار البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أسابيع، وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم في مصر الخميس 2-2-2023

 

أسعار الفراخ اليوم
سجلت أسعار الفراخ البيضاء  67 جنيه في البورصة .

وبلغ سعر الدواجن الساسو  81 جنيه .

وسجلت الدواجن أمهات بيضاء  62 جنيه .

ووصلت أسعار الدواجن البلدي ٨٥ جنيه للكيلو .

وأرجعت وزارة الزراعة ارتفاع أسعار الدواجن إلى زيادة تكاليف الإنتاج، فقال طارق سليمان رئيس قطاع الثروة الداجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تكاليف الإنتاج زادت بنسب تتخطى الـ 200% عالميا، ولكن الزيادة لاتتخطى ٢٠٪؜ في أسعار اللحوم والدواجن والألبان والبيض.

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ودعا المواطنين الي مقاطعة التجار المستغلين قائلًا " الوزارة تواجه التجار المستغلين بكل قوة ".


سعر الكتاكيت اليوم

تراوح سعر كتكوت  أبيض من    19.5جنيه حتى ٢٠ جنيه.

وسعر كتكوت  ساسو من    14.5جنيه حتى ١٥ جنيه .

سعر كتكوت بلدي حر من  06.00 جنيه الى  07.50 جنيه

سعر كتكوت بط فرنساوي من 12.50 جنيه الى  13.00 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي من  20.00 جنيه الى  21.00 جنيه كتكوت بط مولارد من  19.00 جنيه الى  20.00 جنيه سعر كيلو بط فرنساوي من  35.00 جنيه الى  36.00 جنيه.
كيلو بط مسكوفي من  55.00 جنيه الى  56.00 جنيه.

كيلو بط مولارد من 40.00 جنيه الى  41.00 جنيه.

وكانت الحكومة قد أفرجت عن الأعلاف الموجودة في الجمارك والتي كانت أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن، وقال عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الدولة قامت بإخراج كمية كبيرة من الأعلاف الفترة الماضية في إطار الاهتمام بصناعة الدواجن لأنها صناعة ناجحة، ويصل حجم الاستثمار فيها لـ100 مليار جنيه، لذا من المتوقع تراجع أسعار الدواجن في فبراير الجاري .

 

سعر البيض اليوم
• سعر البيض الأحمر من 94.00 جنيه الى  95.00 جنيه. 
• بيض الأبيض من 93.00 جنيه الى  94.00 جنيه.
• بيض بلدي من 103.00 جنيه الى  104.00 جنيه.

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الدواجن الفراخ الفراخ البيضاء أسعار البيض الدواجن البلدي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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