تصل إلى 42 الف جنيه.. أسعار تذاكر حفل مايا دياب في عيد الحب

تصدرت المطربة مايا دياب محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عقب الإعلان عن حفلها الغنائي والمقرر إقامته في دبي يوم 13 فبراير الجاري وبالتزامن مع احتفالات عيد الحب، و أثارت مايا دياب الجدل عقب الإعلان عن اسعار تذاكر الحفل التي وجدها البعض مبالغ فيها جدا.

أسعار تذاكر حفل مايا دياب في عيد الحب

وخلال هذا التقرير نرصد اسعار تذاكر حفل مايا دياب.

تحتفل مايا دياب مع جمهورها بعيد الحب من خلال حفلين الأول في بيروت يوم 13 فبراير، ويشاركها في الحفل فرقة جيبسى كينج، ثم تنتقل من لبنان إلى الإمارات لتحيي حفلا في دبي يوم 14 من نفس الشهر رفقة جيبسي كينج أيضا وجاءت اسعار تذاكر الحفل كالآتي :

وتنقسم تذاكر حفل مايا دياب بين 3 فئات، هي:

ــ الأولى silver بـ 364.85 دولار أي ما يعادل 10975 جنيه.

ــ والفئة الثانية Gold بـ 505.18 دولار بما يعادل 15199 جنيه.

ــ أما الفئة الثالثة والأخيرة Platinum بـ 1،403.27 دولار أي ما يعادل 42220 جنيه.

وتعيش مايا دياب حالة من الانتعاش الفني حيث من المقرر أن تحيى العديد من الحفلات الغنائية في الفترة المقبلة، في المكسيك وبيروت ودبي، على التوالي، إذ من المقرر أن تحيي حفلا في المكسيك يوم السبت المقبل، لتقدم باقة مميزة من أشهر أغنياتها التى يتفاعل معها الجمهور.

أغنية مايا دياب في عيد الحب

في سياق متصل تستعد مايا دياب حاليا لطرح أغنية جديدة في عيد الحب في 14 فبراير الجاري، كما تستعد أيضا لطرح أغنية أخرى جديدة باللهجة المصرية.

وكانت الفنانة مايا دياب قد طرحت مؤخرا أغنيتها الجديدة، والتي تحمل اسم «ديالي»، التي حققت نجاحا كبيرا، وتجاوزت 6 ملايين مشاهدة عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات «يوتيوب».



وسبق أن طرحت المطربة مايا دياب، العديد من الأغاني المنفردة والفيديو كليب خلال الفترة الماضية، منها "عيش أحلى سنين" من كلمات أمير طعيمة، ألحان مدين، توزيع هادي شرارة.

كما طرحت مايا من قبل أغنية "أمى يا أمى" وأغنية اخري على طريقة الديو تحمل اسم "حطالى روج" مع محمود الليثى على موقع "يوتيوب"، والأغنية من كلمات ملاك عادل وتوزيع إسلام شيبسى، وألحان الليثى، وتحمل طابع البهجة والفرح.