500 جنيه زيادة في الطن.. أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 فبراير 2023 في مصر

شهدت أسعار أعلاف الدواجن ارتفاعا اليوم الخميس 2 فبراير 2023، حيث سجلت أسعار الذرة 12500 جنيه للطن أمس بينما سجلت اليوم 13000 جنيه للطن.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجل سعر طن الذرة الصفراء أرجنتيني 13000 جنيه صب أرضه.

كما سجل سعر الذرة الصفراء برازيلى 13000 جنيه صب أرضه.

وبلغ سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 12650 جنيها صب أرضه.

فى حين سجل طن كورن فلاك ذرة أرجنتينى 14500 جنيه صب أرضه.

سعر أردب الذرة الرفيعة المحلى ”عويجة” سجل ما بين 1750 جنيها.

سجل سعر أردب الذرة الشامية ما بين 2100 جنيه.

أسعار الفول الصويا اليوم الخميس 26 يناير 2023

بينما سجلت أسعار بذرة الصويا SB مستورد 35000جنيه للطن.

وسجل كسب صويا محلى 44% 25350 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار صويا 46% محلي 25800جنيه للطن.

سعر علف الصلاح اليوم الخميس 2 فبراير 2023

وسجلت أسعار صويا فول فات مستورد "سعر أرضه" 34000 جنيه للطن.

وقد سجلت أسعار صويا فول فات- محلي "سعر أرضه" 29100 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الصويا هاى فات 43% "مستورد سعر أرضه" 27700 جنيه للطن.

وسجلت أسعار صويا هاى فات 43% "محلي سعر أرضه" 21900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 50 كيلو اليوم الخميس 2 فبراير 2023

وسجلت أسعار كسب عباد +36% 17000 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار جلوتين مستورد 45500جنيه للطن.

وسجلت أسعار جلوتين محلي 43000جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار الردة بران محلي 8700جنيه للطن.

وسجلت أسعار النخالة الخشنة 9500جنيه للطن.

وسجلت أسعار حمل تبن 530 جنيهًا للطن.

أسعار العلف بادي اليوم الخميس 2 فبراير 2023

سجلت أسعار طن العلف بادي 23% اليوم 20600 جنيه للطن.

أسعار العلف نامي 21% اليوم 20500 جنيه للطن.

بينما سجلت أسعار العلف ناهي 19% اليوم بـ 20400 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بادي نامي 19900 جنيه للطن.

سعر شيكارة العلف 25 كيلو اليوم الخميس 2 فبراير 2023

وسجلت أسعار العلف بياض 18% اليوم 19700 جنيه للطن.

كما سجل طن العلف بياض 17% اليوم 17200 جنيه للطن.

وسجل سعر طن بياض 16% بـ 17100 جنيه للطن.

وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ 16700 جنيه.