سعر الدولار اليوم فى مصر.. وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-2-2023

استقر عند الدولار عند نفس الارتفاع الذي حققه منذ عدة أيام بعد أن تجاوز 30 جنيها، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 30.13 جنيه للشراء، و30.23 جنيه للبيع، كما استقرت كافة أسعار العملات العربية والأجنبية عند الارتفاع الذي سجلته منذ أيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار اليوم في مصر، وأسعار العملات الأجنبية الخميس 2-2-2023

سعر الدولار اليوم



• سجل الدولار في البنك الأهلي المصري 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

• الدولار في بنك مصر: 30.05 جنيه للشراء، و30.15 جنيه للبيع.

• الدولار في بنك القاهرة: 30.15 جنيه للشراء، و30.22 جنيه للبيع.

• الدولار في بنك الإسكندرية: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

• بلغ سعره في البنك التجاري الدولي: 30.15 جنيه للشراء، و30.24 جنيه للبيع.

• سجل في بنك قناة السويس: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

• وصل في بنك البركة: 30.15 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

• بنك الإستثمار العربي بلغ 30.15 جنيه للشراء و30.25 للبيع.

• مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.20 جنيه للشراء، و30.25 جنيه للبيع .

• سعر الدولار في ميد بنك 30.15 جنيه للشراء و 30.25 جنيه للبيع.

• بنك كريدي أجريكول: 30.15 جنيها للشراء، و30.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية

سجل اليورو: للشراء 32.8257 جنيه، و32.93 جنيه للبيع.

جنيه إسترلينى : للشراء 37.1293 جنيه، و37.2620 جنيه للبيع.

فرنك سويسرى : للشراء 32.9011 جنيه، و33.0197 جنيه للبيع.

100 ين يابانى : للشراء 23.2273 جنيه. و23.3062 جنيه للبيع.

دينار كويتى : للشراء 98.7238 جنيه، و99.0754 جنيه للبيع

درهم اماراتى: للشراء 8.2047 جنيه، و8.2313 جنيه للبيع .

اليوان الصينى: للشراء 4.4692 جنيه، و4.484 جنيه للبيع .