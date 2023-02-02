بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة.. توقعات بزيادة الطلب على الدولار

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، علىرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.25%، قائلاً:"إن مستوى رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 كان يتخذ وتيرة أكبر من ذلك بكثير، وهي 0.50%، و75 نقطة، ثم 100 نقطة وهي 1% تقريبًا، ليصل رفع سعر الفائدة إلى 4.50%".

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أننا اليوم نصل إلى 4.75%، لافتاً إلى أن ذلك كان متوقعًا وكان معلنًا؛ لأن البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي أعلن بأنه سيكون هناك رفع للفائدة على الأقل في الربع الأول من عام 2023، ثم يكون هناك اجتماعات ليتخذ قرارات إما بالتثبيت أو بدء انخفاض أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن أمريكا تهدف إلى خفض معدل التضخم، لافتًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض اليوم إلى 6.5% في ديسمبر، مقارنة بنوفمبر وسبتمبر والذي كان في حدود من 7 % إلى 7.5%.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو حرب العملات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجعل الدولار هو العملة الأساسية الأولى على مستوى العالم، وبالتالي فإن رفع الفائدة يعني زيادة الطلب على الدولار، ويعني أن الناس تترك الذهب والعملات الأخرى وتتجه للدولار، معقبًا: "أتوفع زيادة الطلب على الدولار".

