الخميس 02 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد رفع الفيدرالى الأمريكى سعر الفائدة.. توقعات بزيادة الطلب على الدولار

دولارات
دولارات

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، علىرفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة 0.25%، قائلاً:"إن مستوى رفع الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية لعام 2022 كان يتخذ وتيرة أكبر من ذلك بكثير، وهي 0.50%، و75 نقطة، ثم 100 نقطة وهي 1% تقريبًا، ليصل رفع سعر الفائدة إلى 4.50%".

وأضاف "السيد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج من مصر، المذاع عبر فضائية cbc، الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، أننا اليوم نصل إلى 4.75%، لافتاً إلى أن ذلك كان متوقعًا وكان معلنًا؛ لأن البنك الفيدرالي الاحتياطي الأمريكي أعلن بأنه سيكون هناك رفع للفائدة على الأقل في الربع الأول من عام 2023، ثم يكون هناك اجتماعات ليتخذ قرارات إما بالتثبيت أو بدء انخفاض أسعار الفائدة على الدولار في الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأوضح أن أمريكا تهدف إلى خفض معدل التضخم، لافتًا إلى أن التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية انخفض اليوم إلى 6.5% في ديسمبر، مقارنة بنوفمبر وسبتمبر والذي كان في حدود من 7 % إلى 7.5%.

وأشار إلى أن الأهم من ذلك هو حرب العملات، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تجعل الدولار هو العملة الأساسية الأولى على مستوى العالم، وبالتالي فإن رفع الفائدة يعني زيادة الطلب على الدولار، ويعني أن الناس تترك الذهب والعملات الأخرى وتتجه للدولار، معقبًا: "أتوفع زيادة الطلب على الدولار".
 

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة 2023 الترم الأول

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2023 في جميع المحافظات

الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول محافظة القاهرة 2023 برقم الجلوس فقط

موقع وزارة التربية والتعليم نتائج الامتحانات 2023 عبر بوابة التعليم الأساسي

رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 برقم الجلوس

رابط الاستعلام عن فاتورة الغاز المنزلي لشهر فبراير 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

برنامج الطروحات.. الوطنى

عبد الرحيم طايع

قبل أن ينتهى معرض الكتاب

أمل زيادة

رسائل لن تصل إلى عمر خورشيد.. الرسالة 19.. سحر الكتب

مدحت بشاى

مصر المحبة

مؤمن المحمدي

أول مونديال للأندية

بسنت حسن

مهرجان روتردام الدولي تعود له الحياة

إبراهيم داود

رسالة معرض الكتاب

ماجد حبته

سامح شكرى فى روسيا

صور

ندوة المؤرخ محمد صابر عرب في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أجواء شتوية بمعرض القاهرة للكتاب

«نحن والذكاء الصناعى» فى ندوة بمعرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات حكومة الاحتلال الأحادية تجر المنطقة لنتائج كارثية

الجيش الإسرائيلى يعلن رصد إطلاق صاروخ من غزة.. ودعوة عاجلة لاجتماع «الكابينت»

موسكو تحذر إسرائيل من إمداد أوكرانيا بالأسلحة