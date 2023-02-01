مصرع عامل إثر حريق نشب داخل ورشة ملابس بالسلام

لقي عامل مصرعه إثر حريق هائل نشب داخل ورشة لصبغ الملابس بمدينة السلام، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء رجال الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، واستدعاء العاملين بالمصبغة لسماع أقوالهم.

وتلقت غرفة الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق هائل في مصبغة ملابس بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وعلى الفور تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء.

وبالانتقال والمعاينة تبين نشوب حريق هائل في مبني كبير يُستخدم مصبغة للملابس، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق وبإجراء عمليات التبريد تم العثور على جثة متفحمة لعامل يدعى محمود عبدالرحمن النجار.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.