الأربعاء 01 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

28 فبراير.. الحكم على مرتضى منصور فى دعوى سب عمرو أديب

مرتضى منصور
مرتضى منصور

قررت محكمة جنح 6 أكتوبر، اليوم الأربعاء، حجز الدعوى المقدمة ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لاتهامه بسب وقذف الإعلامي عمرو أديب عبر قناة الزمالك، للحكم بجلسة 28 فبراير.

وأقام الإعلامي عمرو أديب، في وقت سابق دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، اتهمه فيها بالسب والقذف والتشهير به عبر قناة نادي الزمالك ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقررت النيابة، إحالة أوراق القضية للمحاكمة أمام محكمة جنح أكتوبر، وحددت المحكمة المختصة جلسة 31 يناير، لنظر أولى جلسات المحاكمة.

محكمة قضية مرتضى منصور سب وقذف الاعلامي عمرو اديب 28 فبراير

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