رسميا.. أرسنال يتعاقد مع جورجينيو قادما من تشيلسي

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن تعاقده مع الدولي الإيطالي جورجينيو، قادمًا من تشيلسي، في صفقة انتقال دائمة.

ونشر نادي أرسنال بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، أكد خلاله ضم جورجينيو دون ذكر مدة التعاقد أو القيمة المادية، لكن تقارير صحفية أكدت بأن جورجينيو وقع على عقد يمتد حتى صيف عام 2024، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وقدرت التقارير الصحفية قيمة الصفقة بمبلغ 10 مليون جنيه إسترليني + 2 مليون جنيه إسترليني كإضافات حال تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي.

وسيرتدي جورجينيو القميص رقم 20 مع فريق أرسنال بحسب ما أعلن النادي.

وشارك جورجينيو في ما يقارب من 500 مباراة مع الاندية خلال مسيرته، كما خاض 46 مباراة رفقة منتخب إيطاليا، متُوجًا معهم ببطولة يورو 2020.

وشارك جورجينيو البالغ من العمر 31 عامًا، 143 مباراة مع تشيلسي في الدوري الإنجليزي.

وقال المدير الرياضي إيدو جاسبر: "جورجينيو محترف راسخ يتمتع بعقلية قوية يجلب الجودة والخبرة إلى فريقنا.

وأضاف:"إنه لاعب يناسب أسلوب لعبنا، وينضم إلينا في لحظة جيدة للغاية حيث يمكنه المساهمة في مركز رئيسي للمساعدة في الحفاظ على زخمنا. نرحب بجورجينيو في آرسنال".

وأضاف المدير الفني ميكيل أرتيتا: "جورجينيو لاعب خط وسط يتمتع بذكاء ومهارات قيادية عميقة وكمية هائلة من الخبرة في الدوري الإنجليزي الممتاز والخبرة الدولية. لقد فاز Jorginho في مسيرته ، لكنه لا يزال لديه الجوع والرغبة الكبيرة للمساهمة هنا.

واختتم قائلًا: "نحن سعداء للغاية للتعاقد مع جورجينيو والترحيب به وعائلته في النادي."

وبدأ جورجينيو مسيرته في أكاديمية الشباب بنادي فيرونا الإيطالي حيث أمضى أربعة مواسم في الفريق الأول ، وخاض 96 مباراة قبل أن ينتقل إلى نابولي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، هناك فاز بكأس إيطاليا وسوبركوبا إيطاليانا في 2014 وخاض 160 مباراة خلال المواسم الأربعة التي قضاها مع النادي.