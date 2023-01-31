تقى النجار تكشف آلية اعتماد الغرب في علاقته مع التنظيمات الإرهابية

أوضحت الدكتورة تقى النجار، الباحثة بوحدة الإرهاب والصراعات المسلحة بالمركز المصري للفكر والدراسات، آلية اعتماد الغرب في علاقته مع التنظيمات الإرهابية، قائلة:"إن العلاقة ما بين الغرب وتنظيم الإخوان، علاقة مركبة جداً، حيث لا يجوز أن نتحدث فيها دون ذكر كل أبعادها".

وأضافت النجار، خلال لقاءها ببرنامج المواجهة، المذاع عبر فضائية extra news، الذي يقدمه الإعلامي محمد الرميحي، أن العلاقة بين الغرب وبين تنظيم الإخوان ابتدأت من أواخر الخمسينيات والستينيات، نتيجة انتقال عدد من عناصر التنظيم إلى الدول الأوروبية، وتشكيلهم منظمات وتنظيمات كونت شبكات، وأصبح وجودهم متعدد الأنماط، سواء كان نمط قيادي أو مؤسسي.

وأوضحت أن هناك إشكالية ما بين بريطانيا وتنظيم الإخوان، لافتة إلى أن العلاقة بدأت بعد نشأة التنظيم، عندما حدث تبرع مالي من قبل الهيئة المشرفة على قناة السويس، حيث كانت هيئة بريطانية، حيث أعطوا حسن البنا 500 جنيهاً، حتى يؤسس مدرسة ومسجد، ويؤسس مقر للتنظيم.

وأشارت إلى أن التعاون الفعلي ابتدأ مع وجود تقارير دبلوماسية واستخباراتية نقيم تنظيم الإخوان، في بداية نشأته.