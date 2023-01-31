تراجع أسعار الذهب عالمياً إلى أدنى مستوى

تراجعت أسعار الذهب اليوم عالمياً إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع مع ارتفاع الدولار، بينما ظل المستثمرون يراقبون قرار رفع سعر الفائدة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتوقعات السياسة.

وانخفض سعر الذهب بنسبة 0.9% إلى 1904 دولار للأونصة، وهو أدنى مستوى له منذ 19 يناير، ليسجل الذهب ارتفاع بنسبة 4.5% هذا الشهر حتى الآن، مما يضعه في طريقه للارتفاع الشهري الثالث على التوالي.

وارتفع الدولار بنسبة 0.3% مقابل منافسيه، مما يجعل السبائك المسعرة بالدولار رهانا أقل جاذبية، حيث أن أسعار الذهب تشعر بالضغط الناجم عن ارتفاع الدولار نتيجة تراكم التوقعات قبل قرار سعر الفائدة يوم الأربعاء وبيان السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي.

ومن المقرر أن يصدر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، يليه مؤتمر صحفي لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، في الوقت ذاته تشير التوقعات على نطاق واسع أن يقوم البنك المركزي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

وتميل أسعار الفائدة المنخفضة إلى أن تكون مفيدة للسبائك، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير ذات العائد.

في غضون ذلك، قال مجلس الذهب العالمي يوم الثلاثاء إن البنوك المركزية أضافت 1136 طنا من الذهب بقيمة نحو 70 مليار دولار إلى مخزوناتها في عام 2022، وهي أكبر نسبة في أي عام منذ 1967.

وقال مجلس الذهب العالمي في تقرير إن استهلاك الهند للذهب في عام 2022 انخفض بنسبة 3% عن العام السابق، حيث أدى ارتفاع الأسعار المحلية إلى مستويات قريبة من مستويات قياسية إلى تقليص الطلب على السبائك خلال الربع الرئيسي من ديسمبر.