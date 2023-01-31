أرامكو: اقتصاد السعودية سيتجاوز تريليون دولار لأول مرة

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، إن الناتج المحلي الإجمالي لبلاده سيتجاوز قريبا حاجز تريليون دولار أمريكي لأول مرة.

وردت تصريحات الناصر في كلمته الإثنين خلال مشاركته بأعمال مؤتمر ومعرض "اكتفاء" المقام بالسعودية خلال الفترة بين 30 يناير حتى 2 فبراير المقبل.

وذكر الناصر أن المملكة "تعد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم وفي مجموعة العشرين، ومن المقرر أن تصبح اقتصادا بقيمة تريليون دولار لأول مرة".

وتشير تقديرات رسمية إلى أن اقتصاد السعودية سيتجاوز حاجز 820 مليار دولار بنهاية العام الماضي، بانتظار صدور الأرقام الرسمية خلال وقت لاحق من الشهر المقبل.

وتتوقع الحكومة السعودية نمو اقتصادها بنسبة 7.6 بالمئة خلال العام 2022، مدفوعة بتحسن أسعار النفط الخام.

وأشاد الناصر بجهود توطين الصناعات، قائلا: "لقد جعل التوطين أعمال أرامكو أكثر كفاءة من حيث التكلفة وأكثر مرونة وموثوقية.. حققنا 63 بالمئة من المحتوى المحلي عبر مشترياتنا ونهدف إلى 70 بالمئة بحلول 2025".

وزاد: "على الرغم من البيئة العالمية الصعبة، أعتقد أن عام 2023 سيكون عاما تحوليا لسلسلة التوريد لدينا بفضل برامج مرتبطة بتوطين الصناعات".

وأطلقت السعودية برنامج "اكتفاء" قبل نحو 7 سنوات لتعزيز المنتج المحلي بعديد الصناعات، من التكنولوجيا إلى الغذاء مرورا بصناعات التعدين وغيرها.