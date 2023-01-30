«بلغ 20 جنيها».. أسعار الذهب تسجل انخفاضا ثانيا في التعاملات المسائية

سجلت أسعار الذهب اليوم انخفاضا للمرة الثانية على التوالي خلال التعاملات المسائية.

وتقدم "الدستور" نشرة يومية لقرائها بمتوسط أسعار الذهب المحلية والعالمية ومعدلات التغير من حين لآخر والتحديث اللحظي للأسعار المحلية والعالمية.

وقال عمرو مغربي عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية إن هناك انخفاضا في أسعار الذهب اليوم في ختام التعاملات المسائية للمرة الثانية.

وأضاف مغربي في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن أسعار الذهب سجلت انخفاضا للمرة الثانية قبل الغلق بلحظات.

وسجلت أسعار الذهب وفق آخر تحديث دون مصنعية الآتي:

أسعار الذهب الآن قبل غلق التعاملات المسائية

سجل عيار ١٨ نحو ١٤٦٦ جنيها

سجل عيار ٢١ نحو ١٧١٠ جنيهات

سجل عيار ٢٤ نحو ١٩٥٤ جنيها



وأوضح عضو شعبة الذهب بالغرف التجارية أن سعر الجنيه الذهب سجل نحو ١٣٦٨٠ جنيها.



ولفت إلى أن سعر الذهب العالمي بلغ ١٩٢٢ دولارا للأونصة.