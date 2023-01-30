نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 محافظة القاهرة

ينتظر طلاب الشهاده الإعدادية بمحافظة القاهرة إعلان النتيجة بعد اعتماد محافظة شمال سيناء اليوم الاثنين نتيجة الصف الثالث الاعدادي بنسبة نجاح وصلت إلى 86 %.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عدة طرق للحصول على نتيجة الشهاده الاعداديه بمجرد اعتمادها، وتعرضها الدستور في التقرير التالي .

نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالقاهرة

يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي الحصول على النتيجة من خلال بوابة التعليم الاساسي الذراع الالكتروني لمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، ويمكنهم الدخول عليهم بالضغط على الرابط التالي :

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/DifferentStages

ثانيًا : ثم اضغط على أيقونة نتائج الشهاده الاعداديه .

ثالثا : ثم بكتابة رقم جلوسك .

رابعًا : قم بالضغط على أيقونة عرض النتيجة، وستظهر نتيجة الصف الثالث الاعدادي فور اعتمادها من محافظ القاهرة الاسبوع المقبل حسب الاخبار المتداولة حتى الآن.

بوابة نتائج التعليم الأساسي 2023 برقم الجلوس

توفر بوابة نتائج التعليم الأساسي نتائج الامتحانات لجميع صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الثانوي بالاضافة إلى نتيجة الشهاده الاعداديه، ويوفر موقع نتائج التعليم الأساسي أيضًا خدمات استخراج بيان نجاح ، والتقديم لرياض الأطفال، والتحويلات المدرسية.

ويعرض موقع نتائج التعليم الأساسي الآن نتيجة الصف السادس الابتدائي ، وأيضًا الصف الاول الاعدادي ، والصف الثاني الاعدادى ، ويستطيع الطلاب وأولياء أمورهم الحصول على النتيجة من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي أو من خلال الاتصال علي رقم 09000100 من اي خط ارضى او رقم 5757 من اى محمول كما يمكنكم الحصول على النتيجة الان من المتحدث الالي من على الموقع الالكتروني.

وهي نفس الوسائل التي يستطيع طلاب الصف الثالث الاعدادي اتباعها للحصول على النتيجة بعد اعتمادها من المحافظ واعلانها ، ويذكر أن طلاب الشهاده الاعداديه قد أجروا امتحانات الفصل الدراسي الاول في القاهرة بدءًا من يوم السبت 14 يناير الماضي، وحتى يوم الخميس 26 يناير، ورغم اختلاف جدول امتحانات الشهاده الاعدادية من محافظة لأخرى إلا أن تعليمات وزارة التربية والتعليم نصت على انتهائها في جميع المحافظات قبل بداية اجازة منتصف العام .

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