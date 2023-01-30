الإثنين 30 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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السفير جمال بيومي: «مصر لديها دبلوماسية عريقة تربطها بجميع دول العالم»

السفير جمال بيومي
السفير جمال بيومي

علق السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، علي المباحثات المشتركة مع الجانب الأمريكي علي خلفية زيارة وزير الخارجية الأمريكي للقاهرة. 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأثنين، إن السياسة الخارجية للرئيس عبد الفتاح السيسي، نجحت في توفير العديد من الفرص بجميع المجالات سواء الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية.

واشار إلى أن مصر دولة منفتحة على الجميع، وهي دولة عدم انحياز، ولديها دبلوماسية عريقة تربطها بكل دول العالم، مشيرًا إلى أن مصر من الدول التي تستضيف على أراضيها أكبر عدد من سفارات العالم.

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