«ساوث تشيناي»: الصينيون يفضلون مصر لقضاء عطلاتهم السياحية

أكدت صحيفة "ساوث تشيناي مورنينج بوست"، أن مصر وجنوب أفريقيا وكينيا يتطلعون لعودة السياحة الصينية خلال عام 2023، مشيرة الى أنه اعتبارًا من 6 فبراير، ستتمكن شركات السفر الصينية من استئناف الرحلات السياحية إلى 20 دولة، وذلك بعدما رفعت الصين مؤخراً قيود الدخول والخروج التي منعت الكثيرين من السفر دولياً.

وأضافت الصحيفة، أن الأهرامات وأبو الهول بالجيزة يحظون بشعبية كبيرة بين السياح الصينيون، معربة عن تقديرها بالترحيب المصري للسياح الصينيين في البلاد.

الجولات السياحية في 20 دولة

وتابعت الصحيفة، أن وزارة الثقافة والسياحة الصينية، اختارت مصر وكينيا وجنوب إفريقيا، لتكون من الدول الأولى التي تستقبل السياح الصينيين بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من التعليق بسبب جائحة فيروس كورونا.

كما أعلنت وزارة الثقافة والسياحة الصينية في 20 يناير أن وكالات السفر الصينية ستستأنف الجولات الجماعية إلى 20 دولة خلال عدة مراحل بدءًا من 6 فبراير.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بجانب الدول الأفريقية الثلاث، ستسمح الوزارة أيضًا للسائحين الصينيين بزيارة تايلاند وإندونيسيا وكمبوديا وجزر المالديف وسريلانكا والفلبين وماليزيا وسنغافورة ولاوس والإمارات العربية المتحدة وروسيا وسويسرا والمجر ونيوزيلندا ، فيجي وكوبا والأرجنتين.

ومن جانبه، قال وانج وين بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إن الحياة والعمل يعودان إلى طبيعتهما في جميع أنحاء البلاد ويتطلع العديد من الصينيين للسفر إلى الخارج كسائحين، مشيرا الى أن الصين الآن أفضل استعدادًا لاستئناف السياحة الخارجية.

جذب السياح الصينيين إلى مصر

وأشارت الصحيفة، إلى أنه عندما زار وزير الخارجية الصيني تشين جانج القاهرة في وقت سابق من الشهر الجاري، كان على رأس جدول الأعمال كيفية جذب السياح الصينيين إلى مصر، والتي تشتهر بآثارها التاريخية العظيمة والمتميزة.



وبحث تشين زيادة السياحة الصينية إلى مصر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية البلاد سامح شكري، مؤكدا أن الصين ستسهل التبادلات الشعبية بين الصين ومصر.