السبت 28 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تنشيط السياحة: لقاءات مع منظمى حركه السياحة الصينية خلال الأسبوع المقبل

سياح
سياح

قال عمرو القاضي، رئيس هيئة تنشيط السياحة ، إن استئناف حركه الطيران من السوق الصينى ميزة إيجابية للقطاع السياحي، ويصب أيضًا في مصلحة قطاع السياحة الثقافية، الممثلة فى مدن: “القاهرة والأقصر وأسوان”، موضحا أن  التعامل مع السوق الصينى يختلف عن الترويج لأي سوق سياحي آخر، خاصة أن عدد ساعات  الطيران أطول للوصول إلى مصر.

 

وأضاف “القاضي”، في تصريحات لـ"الدستور"، أنه سيتم عقد لقاءات خلال الأسبوع المقبل مع منظمي الرحلات الصينية، بالإضافه إلى لقاءات مع شركات السياحة الصينية التي تعمل بنظام الأون لاين، كما سيتم عقد لقاءات بين شركات السياحة المصرية ونظيرتها الصينية؛ لبحث زيادة الطلب السياحي من السوق الصيني خلال موسم الصيف المقبل، كما سيتم إطلاق عدد من الحملات الترويجية المباشرة إلى السوق الصيني.

 

وتابع:  “وزارة السياحة والآثار ممثلة في هيئة تنشيط السياحة تتطرق إلى كافة الأسواق وجذب الحركة السياحية منها، وليس محددة أسواق بعينها فكافة الأسواق التي تسمح لهم بحركة الطيران بالوصول إلينا نستقطبهم ونستهدفهم، كما أن هناك لقاءات دورية يتم عقدها مع القائمين على السياحة من مختلف الأسواق”.

 

يشار إلى أن مطار القاهرة الدولى قد استقبل  أول فوج سياحى صينى منذ بداية جائحة كورونا والذى شهد احتفالية كبيرة بوصول أول الأفواج السياحية الصينية ياتى ذلك فى إطار التنسيق المشترك بين وزارتي الطيران المدني والسياحة والآثار.

كما أعلنت شركة مصر للطيران  أن هناك طلبات من نحو 1200شركة من وكلاء السياحة والسفر الصينية التى تطلب تنظيم رحلات سياحية الى مصر كما سيتم زيادة عدد الرحلات بين مصر والصين اعتباراً من مارس المقبل إلى 13 رحلة منها 7 رحلات إلى جوانزو و3 رحلات إلى بكين و3 رحلات إلى هانزو.

الصين سياحة حركة السياحة الصينية تنشيط السياحة مصر

رئيس التحرير

وائل لطفي

على هامش معرض القاهرة الدولى للكتاب

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