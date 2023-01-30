موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023 الترم الأول برقم الجلوس

مع بداية إجازة نصف العام الدراسي تتضاعف العمليات البحثية من الالآف الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم بالصف الثاني الثانوي، لمعرفة موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023، وذلك عقب انتهاء مارثون امتحانات ثانية ثانوي باللفصل الدراسي الأول 2022/2023.

موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي 2023

وحرصًا من "الدستور" على تقديم كافة الخدمات وجميع نتائج المراحل المختلفة للطلاب رابط وزارة التربية والتعليم في مصر للاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022/2023 من خلال رقم الجلوس، بالاضافة لموعد إعلانها.

موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022/2023

وعن موعد نتيجة الصف الثاني الثانوي 2022/2023، قامت وزارة التربية والتعليم المصرية بإصدار بيانًا توضح فيه كافة مواعيد إعلان نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية، وأشار البيان إلى أنه سيتم إعلان النتيجة لطلاب الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022/2023 خلال الأسبوع الأول في شهر فبراير القادم بالمدارس بمختلف المحافظات.

وسوف يتم الإدارج للنتيجة بموقع وزارة التربية والتعليم بمصر للاستعلام عنها من خلال رقم الجلوس، لذا سوف نقدم لكم نل يلي رابط نتيجة ثانية ثانوي وخطوات الاستعلام عنها في موقع وزارة التربية والتعليم المصرية والتعليم الفني.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس

تتيح وزارة التربية والتعليم في مصر رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022/2023 من خلال رقم الجلوس، عقب إعلان النتيجة بشكل رسمي في جميع المديريات وإتاحتها للاستعلام بالمدارس، لذا أمام الطلبة طريقتين للحصول على النتيجة عقب إعلانها رسميًا.

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الطريقة الأولى الذهاب للمدرسة والاستعلام عنها بالاسم، أو من خلال الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم من “هنا”، وتطبيق كافة خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الأول 2022/2023 برقم الجلوس الاتي: