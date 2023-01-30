الإثنين 30 يناير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط متهم أطلق النيران على الأهالى خلال مشاجرة فى القليوبية

إطلاق نار
إطلاق نار

تمكن رجال مباحث الخصوص بالقليوبية بقيادة اللواء نبيل سليم مدير الأمن من ضبط مسجل خطر، لديه معلومات جنائية، لقيامه بإطلاق أعيرة نارية والتسبب في مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين، في مشاجرة بسبب خلافات مالية، بمنطقة الزرائب بالخصوص، ونجحت جهات الأمن في ضبطه ومنع الأهالي من التعدي عليها.

وكشف مصدر أمني أن رجال المباحث تحفظوا على بندقية آلية كانت بحوزة المتهم، وطالبت النيابة العامة مباحث الخصوص باستكمال التحريات والاستعلام عن حالة المصابين، لسؤال شهود الواقعة وتحريز سلاح الجريمة وإرساله للمعمل الجنائي.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية، تمكنت من ضبط شخص مسجل لديه معلومات جنائية من متعاطي المخدرات، لقيامه بإطلاق النيران بشكل عشوائى بمنطقة الزرايب بدائرة مركز شرطة الخصوص بالقليوبية.

وكشفت التحريات الأولية لرجال مباحث القليوبية أن المتهم ارتكب الواقعة نتيجة لخلافات مالية مع آخرين، ما أسفر عن وفاة أحد المواطنين وإصابة 2 آخرين، وجرى السيطرة على الموقف ومنع المواطنين من التعدي عليه وضبط المتهم. 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن جثة ضحية الحادث، والتحفظ على المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة.

الاستعلام عن حالة المصابين التحفظ على أعيرة نارية اطلاق اعيرة نارية الأمن بالقليوبية

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وائل لطفي

عام طه حسين

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